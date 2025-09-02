La cloaca aseguraba tener acceso al "uno del Gobierno" y decía que Sánchez culpa a Marlaska de no controlar a la UCO

Los documentos de las reuniones de la cloaca se han convertido en una especie de consejo de ministros B. Y es que Leire Díez, la segunda en la cloaca por debajo de Santos Cerdán, alardeaba en esas citas de tener "acceso al 1, a veces haciendo referencia al 1 del partido a través de su Secretaría y otras al 1 del Gobierno".

Es decir, que, por una u otra vía, hacían referencia a Pedro Sánchez, tal y como han denunciado ya otros miembros de la cloaca como Javier Pérez Dolset, o empresarios con los que contactaban, como Joaquín Parra.

Pero Leire Díez no sólo alardeaba de sus elevadísimos contactos. Además, lo hacía para comentar lo que el presidente opina de ministros como el de Interior, Fernando Grande-Marlaska, al que, según esos documentos a los que ha tenido acceso Libertad Digital, Sánchez critica y culpa "del desgaste del Gobierno canalizado a través de las operaciones de la UCO".

La expresión plasmada para definir la situación del ministro del Interior es representativa de lo que debe opinar Sánchez de Marlaska en estos momentos: "Nulo apoyo".

El párrafo plasmado en esos documentos es el siguiente:

"Al inicio de la reunión se habla de la rumorología existente sobre el nuevo DAO en la GC y que vendría a sustituir al actual General Manuel Llamas, a lo que Leire dice que no será DAO sobre quien se está hablando ya que es afín al Ministro Marlaska y que el nuevo DAO lo pondrá ella".

La frase va a más: "Muestra un rechazo total y absoluto sobre dicho ministro y el nulo apoyo que tendría en el Gobierno, ya que le responsabilizan del desgaste del Gobierno canalizado a través de las operaciones de la UCO".

Todos los datos

El documento da más detalles: "Tras el comentario del relevo del DAO y su nula confianza en el ministro del Interior, hace referencia a que los de arriba tienen conocimiento de lo hablado en la reunión del 10 marzo y que cuente con su apoyo. Leire comenta dar novedades hacía arriba".

Y es que, como ya ha desvelado Libertad Digital, el 10 de marzo hubo otra reunión decisiva de la cloaca para abordar temas como el silencio de Santos Cerdán ante el avance de las investigaciones judiciales sobre los casos de corrupción.

Y llega en ese momento una de las frases clave: "Leire insiste en que tiene acceso al 1, a veces haciendo referencia al 1 del partido a través de su Secretaría y otras al 1 del Gobierno". El secretario de organización del PSOE era por aquellas fechas Santos Cerdán. El secretario general y número 1 del partido es Pedro Sánchez. Y el número 1 del Gobierno, por supuesto, es el mismo Sánchez.

Las reuniones

Lo cierto es que la cloaca de Leire Díez y del propio Santos Cerdán ha tenido más movimientos de los descontados en los tiempos más cercanos. El mes de marzo de este año 2025 albergó en concreto dos reuniones. Ya se hablaba por esas fechas del informe de la UCO sobre Santos Cerdán, el mismo informe judicial cuya existencia no dejaba de negar en público el Gobierno.

Y es que, según parece, la reunión del pasado 10 de marzo sirvió para intentar evitar que ese informe sirviera para desequilibrar definitivamente el caso en contra de los intereses del Gobierno y el PSOE. Allí la cloaca pretendía certificar que Cerdán no hablaría, aunque lo imputaran y actuar contra Anticorrupción desacreditando la labor de Alejandro Luzón.

Fuentes plenamente conocedoras de esa reunión han confirmado a Libertad Digital que el encuentro duró casi 3,5 horas, que allí se habló de "operaciones de hidrocarburos", "Aldama", "la Pano Carmen" y hasta de la directora de la Guardia Civil, de la que aseguraban que tenían acceso directo.

Sánchez ya ha dejado claro que un medio crítico como este es un obstáculo. Nos halaga pero necesitamos tu ayuda para demostrarle que lo que dice es cierto. Hazte socio del Club LD.