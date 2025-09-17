El Presidente de ACOM sobre los incidentes en La Vuelta: "Fuimos a apoyar a nuestros amigos"

El programa de La Noche de Cuesta, de esRadio, ha contado con la participación telefónica de Ángel Más, Presidente de ACOM (Acción y Comunicación sobre Oriente Medio), para tratar la polémica con Israel en La Vuelta ciclista, en la que él se vio envuelto y tuvo que salir escoltado por la policía.

Ángel Más ha comenzado señalado que los sucesos como el de la Universidad de Salamanca o el de la librería le dejan "preocupado" y ha señalado que "estamos en el gobierno más radicalizado de todo occidente".

Problemas en La Vuelta

La entrevista ha girado en torno a cómo el presidente de ACOM ha vivido los altercados con grupos violentos durante la Vuelta Ciclista a su paso por Madrid.

"En España a veces nos aislamos. Estamos en el gobierno más radicalizado de occidente pero con diferencia" 🎙️ Ángel Más, presidente de ACOM (Asociación Acción y Comunicación sobre Oriente Medio)

Más ha señalado que tienen la costumbre de llevar la bandera de España y de Israel. "Somos judíos españoles y españoles judíos y nos gusta identificarnos así y fuimos a apoyar a nuestros amigos". De igual manera, ha precisado que "yo tengo amigos en el equipo israelí que compite".

Nada más llegar al evento "la policía nos colocó en una esquinita", ha precisado. Ante este comentario Cuesta ha señalado que ha sido la misma policía que no embolsó a los grupos violentos la que sí que lo hizo con Ángel Más. De igual manera, el presidente de ACOM ha añadido que la policía les dijo: "no les provoques".

Por otro lado, también ha criticado que "no hubo ni una sola identificación, ni una sola detención" y ha comparado la situación con un partido de fútbol en el que la policía acude para reducir al público en vez de a los hooligans.

Al final del incidente, Más ha señalado que le preguntó a un policía cómo salir de la situación en la que se encontraban. Este le dijo: "a partir de aquí no les podemos proteger. Les recomiendo que se quiten cualquier identificación que les identifique como judíos o como pro Israel y salgan de dos en dos personas".