La prensa internacional no se cree la campaña de Sánchez por la paz: "Usa Gaza para salvar su pellejo"

La credibilidad de Pedro Sánchez está por los suelos y, pese a que su campaña contra Israel está teniendo mucho impacto, una parte importante de la prensa internacional ve con claridad que la intención última del presidente del Gobierno es desviar la atención de sus problemas con la corrupción.

Es la sentencia de un artículo que ha publicado el británico The Telegraph que lo deja muy claro ya en el titular: "Sánchez usa Gaza para salvar su pellejo" y que además remata en la entradilla: "El primer ministro español está usando la guerra de Israel para ganar votos a una derecha dividida y desviar la atención de sus escándalos familiares".

Cabecera del artículo sobre Pedro Sánchez publicado en The Telegraph.

El amplio reportaje de más de 1.500 palabras cita la última intervención de Sánchez en la ONU y recuerda que España ha sido "uno de los primeros países europeos en aprobar un embargo total de armas a Israel" y que Sánchez ha ejercido un liderazgo mundial en esta cuestión "poco habitual en Madrid".

Asimismo, señala que hay "expertos políticos" que dicen que esta estrategia tiene como horizonte unas elecciones anticipadas aprovechando la división de la derecha y que España es, "junto con Irlanda", el país "más pro-palestino de Europa".

"Acusaciones de amiguismo y fraude"

The Telegraph recuerda los muchos escándalos de corrupción que acechan a Pedro Sánchez y el PSOE, aunque solo cita expresamente los problemas judiciales de su hermano y su mujer. Además, recuerda que "el apoyo al PSOE ha caído entre el 26 y el 27% en las encuestas, muy por debajo del 32% que le permitió aferrarse al poder tras las elecciones de 2023".

El diario británico señala también cómo Sánchez apoyó a los manifestantes que reventaron la Vuelta a España y que el presidente del Gobierno ha exigido el boicot a Israel tanto en las competiciones deportivas internacionales como en Eurovisión. Por supuesto, cita como otro escalón de la escalada antiisraelí que "el miércoles, envió un buque de guerra de la Armada para proteger a la mediática flotilla" pro-Hamás liderada por Greta Thunberg y Ada Colau.

El artículo recurre a "una fuente del PP" que asegura que "cada vez que hay un avance en alguno de los procesos judiciales que lo afectan, Sánchez saca algo sobre Gaza" y los populares explican a los periodistas británicos que "siempre hemos defendido el derecho de Israel a protegerse de los ataques de Hamás, pero también hemos dicho que no se puede confundir a un grupo terrorista con la población civil de Gaza".

Lazos de "la dictadura fascista de Francisco Franco"

Una parte divertida del texto es cómo recuerda algo que la izquierda española ha olvidado por completo: que la posición pro-árabe de España es una herencia de la dictadura: "Los lazos de España con Palestina se remontan a las décadas de dictadura fascista de Francisco Franco. Aislado internacionalmente tras la Segunda Guerra Mundial, Franco estrechó relaciones con países árabes. Tras su muerte en 1975, España profundizó sus vínculos con Palestina y no estableció relaciones diplomáticas con Israel hasta 1986".

Para terminar, The Telegraph recoge el testimonio de varios expertos españoles que aseguran que la estrategia de Sánchez podría tener éxito y recuerda que "Sánchez ha perdido apoyos", pero que según los sondeos estos "no se han trasladado masivamente a la derecha", así que "podrían volver a él". Además, tal y como recuerda en los últimos párrafos, el presidente del Gobierno "ya tiene antecedentes de remontadas improbables".