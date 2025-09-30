En la última tertulia de La Noche de Cuesta, de esRadio, Carlos Cuesta, Sandra León, Alejandro Vara y Miguel Ángel Pérez han tratado algunos de los asuntos más polémicos de la actualidad nacional. Entre ellos, los últimos informes de la UCO, que revelan el uso del correo institucional de Begoña Gómez y la existencia de contratos presuntamente amañados vinculados a Juan Carlos Barrabés.

El primer bloque ha estado marcado por el informe de la UCO, que recopila correos electrónicos de Gómez y su asistenta, Cristina Álvarez. Miguel Ángel Pérez fue tajante: "Begoña Gómez mintió en sede judicial. El informe de la UCO, repleto de correos electrónicos, no es que desmonte que eran unos favores personales, es que Cristina Álvarez era quien gestionaba directamente la cátedra de Begoña Gómez. Cristina Álvarez enviaba correos electrónicos desde la cuenta de correo electrónico de Begoña Gómez al rector de la Universidad Complutense".

Alejandro Vara ha calificado el informe de "rápido", reconociendo la sorpresa que se han llevado en las redacciones periodísticas, ya que hoy no se lo esperaban: "Es tan denso, minucioso y detallado que deja fuera de lugar lo declarado por Begoña Gómez y por la asistente, que está claro que al final estaba actuando como directora general de Begoña Gómez S.A., y la CEO de la empresa era Begoña Gómez con sede en la Moncloa. Es un palo tremendo para Pedro Sánchez. Esto refuerza que nadie puede poner en duda a la UCO, como pretendía la Moncloa".

"Un delito de malversación continuada"

Carlos Cuesta ha advertido de que el Gobierno intenta maniobrar: "Están cambiando al jefe de la UCO por Fernando Grande-Marlaska. Saben que están colgando de un hilo por la investigación. Que yo sepa, podría haber algún medio adicional de prueba más allá de los mails. Lo que puede salir de ahí es incalculable, porque, que yo sepa, se utilizan más que mails para ponerse en contacto con la gente. Lo dejo ahí".

Vara ha añadido que lo revelado va mucho más allá de lo conocido hasta ahora: "Hoy hemos descubierto que eran más negocios. Aparecen algunas cámaras comerciales como las Cámaras de Comercio, sin ir más lejos".

Mientras tanto, Pérez lo ha calificado de delito: "Hablamos de un delito de malversación continuada. Ha tenido a su asistenta de gestora personal de sus chiringuitos. ¿Cuánto dinero ha estado recaudando esta señora? ¿Cuántos patrocinios y subvenciones se han estado moviendo en la cátedra de Begoña Gómez de la Complutense? Hasta el momento había muchos nombres que desconocíamos. El hecho de que el juez Peinado haya pedido los correos intercambiados puede ser el principio de algo".

El periodista de Libertad Digital ha insistido además en la gravedad del uso del correo oficial: "'Para tener acceso a mi agenda', esa era la excusa que dio Begoña Gómez. ¿Para eso tiene que usar el correo electrónico de Begoña Gómez? Estamos diciendo que utilizaba la cuenta oficial de Begoña Gómez de la Complutense".

El informe pericial de la Intervención

El segundo bloque de la tertulia se ha centrado en el informe de la Intervención General del Estado sobre los contratos de Juan Carlos Barrabés. Según se expuso, el documento concluye que los concursos en los que Gómez firmó cartas de recomendación se adjudicaron "incumpliendo la ley".

Carlos Cuesta ha destacado la contundencia del texto: "Hacía tiempo que yo no veía un informe tan contundente. 10 millones 600 mil euros de esos concursos públicos se han concedido sin ningún tipo de duda violando la legislación. Da los detalles de cómo amañaban la fórmula".

Por su parte, Miguel Ángel Pérez ha subrayado la responsabilidad política: "Marlaska no ha podido controlar la UCO, Bolaños a los jueces y María Jesús Montero no ha sabido controlar a la Intervención General del Estado. A mí el informe me parece demoledor: cómo amañaron esos contratos que adjudicaron al empresario amiguito de Begoña Gómez, Juan Carlos Barrabés. El borrado de metadatos, que, como se han borrado, no se ha podido demostrar que la persona que ha firmado el documento ha sido la que puso la puntuación final. Y en un párrafo llega a decir que se ha modificado la puntuación de uno de los licitadores a posteriori".

Barrabés, contratos y el papel de Sánchez

En este sentido, Sandra León ha recordado que Barrabés se benefició directamente de estas gestiones: "Pronto supimos que gracias a estas gestiones Barrabés se hizo con veinte millones de euros en contratos públicos y el juez Peinado solicitó, porque fue él el primero que lo hizo, a la Intervención General del Estado, a la IGAE, que lo investigara. ¿Qué sucedió? Pues que luego la Fiscalía Europea se quedó con el grueso de este asunto al alegar que gran parte de ese dinero provenía de fondos europeos".

El periodista Dieter Brandau –que ha entrado al programa para presentar su nuevo podcast en esRadio, De PDVSA a PSOE en La Radioteca– ha señalado de forma tajante que "todo lo que se ha contado hoy ya lo sabíamos, pero hoy están las pruebas. Cuando comenzaron todos estos escándalos la apariencia estaba ahí. Lo que tenemos hoy son las pruebas. No sé cómo se va a salvar la mujer del presidente no de una imputación, sino de una condena grave. Es tan demoledor lo que hoy se ha presentado que, ¿qué les queda?"