Los socios de Sánchez piden regularizar a las inmigrantes ilegales que trabajen como prostitutas

La izquierda ya ha pedido la regularización de más de medio millón de inmigrantes que han entrado ilegalmente en España. De hecho, han ido aumentando la estimación de ese colectivo hasta llegar a hablar de un millón de personas que se beneficiarían de la entrega del permiso de residencia pese a haber entrado ilegalmente. Y ahora, Podemos reclama, de forma específica, la regularización de las inmigrantes ilegales que se dediquen a la prostitución.

"Regularizar de manera extraordinaria a todas las mujeres que se encuentran en situación de prostitución, trata o explotación sexual en nuestro país". Así lo reclama ya de forma expresa y formal Podemos, tal y como figura en un documento registrado por el partido en el Congreso de los Diputados.

Es más, los morados reclaman "desarrollar cuantos mecanismos, planes o protocolos sean necesarios para que la acreditación para víctimas de explotación sexual funcione tal y como recoge nuestro

ordenamiento jurídico". Y, también, que se encarguen "estudios e informes que muestren un verdadero mapa de la situación de las mujeres en contextos de prostitución, víctimas de trata o explotación sexual en nuestro país. Los datos deberán aparecer debidamente desagregados prestando especial atención a la situación administrativa de estas mujeres".

La petición, además, se realiza mientras que ese mismo partido mantiene en el Gobierno al partido y Ejecutivo más mezclado en casos de prostitución de toda la historia de la democracia española.

Justificación de la propuesta

Los argumentos de Podemos para pedir la regularización se basan en que "la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual constituye una grave vulneración de los derechos humanos y una forma de violencia contra las mujeres que atenta contra la dignidad y la libertad, y se encuentra indisolublemente unida a la prostitución, que es el objetivo principal de esta forma de trata". También en que "en nuestro país se han desarrollado distintos planes para abordar esta problemática, pero aún no existe una legislación específica para abordar la trata y la explotación sexual". Y en que "esta situación dificulta que se conozca realmente la magnitud del problema pues no existen datos fiables sobre las mujeres que se encuentran en contextos de prostitución o son víctimas de trata o explotación sexual".

Podemos señala que, "si atendemos a los datos de Cruz Roja, el 96% de las mujeres que atendieron en el año 2023 víctimas de trata y explotación sexual se encontraban en situación irregular. Por su parte, Médicos del Mundo afirma que sólo la mitad de las mujeres que atendieron en 2023 quisieron facilitar su situación administrativa, de ellas, el 42 % se encuentra en situación irregular". Y que por ello, este colectivo debe ser regularizado.

Falta de consenso

"El debate en torno a la prostitución dentro de las diferentes corrientes teóricas feministas se ha erigido como uno de los más irreconciliables y es precisamente esta falta de consenso la que hace que exista una inacción en cuanto a las políticas públicas se refiere", añade Podemos.

"Durante el anterior Gobierno de Coalición, el Ministerio de Igualdad dirigido por Irene Montero aprobó el I Plan de Inserción Sociolaboral para mujeres en contextos de prostitución, trata o explotación sexual. Es gracias a este plan que las organizaciones como Médicos del Mundo pueden seguir desarrollando su labor y recabando los datos que

tenemos disponibles que nos muestran que el principal problema de las mujeres en contextos de prostitución, trata y explotación sexual es muchas veces que, al encontrarse en una situación administrativa irregular, no tienen garantizados todos sus derechos como ciudadanas", señalan los comunistas.

"Es por esto que no pueden acceder a trabajos, vivienda, sanidad, educación y todos los servicios sociales disponibles", añade Podemos. Y reclama su regularización.