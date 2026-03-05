El Partido Popular celebra hoy un acto en el Congreso de los Diputados, coincidiendo con la semana en la que se conmemora el Día de la Mujer. En vísperas del 8 de marzo, día en el que la izquierda volverá a salir a la calle, el grupo de Ester Muñoz ha optado por dar voz a dos mujeres que se oponen al régimen de los ayatolás en Irán y a la dictadura castrista en Cuba.

Bajo el título "Mujeres libres", el partido recibe hoy en la Cámara a la periodista y activista iraní, Masih Alinejad, exiliada de su país y que reside actualmente en Nueva York, y a la opositora cubana, fundadora de Cuba Decide, Rosa María Payá, hija de Oswaldo Payá.