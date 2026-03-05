El Partido Popular celebra hoy un acto en el Congreso de los Diputados, coincidiendo con la semana en la que se conmemora el Día de la Mujer. En vísperas del 8 de marzo, día en el que la izquierda volverá a salir a la calle, el grupo de Ester Muñoz ha optado por dar voz a dos mujeres que se oponen al régimen de los ayatolás en Irán y a la dictadura castrista en Cuba.
Bajo el título "Mujeres libres", el partido recibe hoy en la Cámara a la periodista y activista iraní, Masih Alinejad, exiliada de su país y que reside actualmente en Nueva York, y a la opositora cubana, fundadora de Cuba Decide, Rosa María Payá, hija de Oswaldo Payá.
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha apelado por "evitar la escalada y volver a la negociación" después de estallar la guerra en Oriente Medio y ha insistido que desde la formación están con las mujeres que sufren a los regímenes como el iraní.
La activista iraní ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de dar las mano a los hombres que violan a las mujeres iraníes porque no se contienen al verlas.
"Te guste o no, por fin los Estados Unidos han decidido parar a un dictador", ha señalado la activista iraní que ha ensalzado la figura de Trump.
La diputada popular, Cayetana Álvarez de Toledo, ha presentado a la activista iraní en esta jornada feminista organizada por los populares en el Congreso y ha hecho una comparación de mujeres: "María Corina Machado es nuestra hermana, Delcy no, es la hermana de Zapatero".
"Sean valientes, la libertad no viene gratis, lo saben muy bien las mujeres cubanas e iraníes", ha instado la activista cubana en la jornada feminista organizada por el Partido Popular.
La activista cubana ha insistido en la imposibilidad de no participar en las elecciones debido al "totalitarismo" y a la inexistencia de partidos en la isla.
"Es devastador ver como mi país ha perdido el 12% de la población, con los desaparecidos del mapa y los muertos", ha lamentado Rosa María Paya, la activista cubana.
Después de la intervención de la activista cubana, el diputado del Partido Popular, Jaime de los Santos, ha señalado que "la isla lleva a oscuras desde que llegó el comunismo".
La exdirigente popular Esperanza Aguirre es otra de las políticas que ha querido presenciar la jornada, en la que intervendrá también Cayetana Álvarez de Toledo.
"El comunismo cubano ha estado oprimiendo a hombres y mujeres 67 años. No hay cosa más elitista que el comunismo", ha denunciado la activista cubana, Rosa María Payá, que ha querido agradecer a Esperanza Aguirre su insistencia por defender a Cuba".
Este Muñoz ha defendido a las dos activistas presentes en la jornada feminista organizada por los populares asegurando que "la mujer tiene que tomar un papel principal en el mundo, y ellas son un ejemplo".
La portavoz del Partido Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha arrancado la jornada feminista presentado a las dos "superheroínas" que "se juegan la vida todos los días", Alinejad y Rosa María Payá.
Todo está listo para que de comienzo la jornada donde el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo da este jueves voz a dos mujeres libres de Irán y Cuba.
Iván Espinosa de los Monteros, Rocío Monasterio, de origen cubano, y Alejo Vidal Quadras asisten al acto organizado por el PP en el Congreso con motivo de la semana de la mujer, en la que intervendrán una activista iraní y otra cubana.