Menú
Política

Mujeres Libres, en directo | El PP da voz en el Congreso a la disidencia de Irán y Cuba

Hoy en el Congreso, el PP da voz a la disidencia femenina frente a los regímenes de Irán y Cuba con las activistas Alinejad y Rosa María Payá.

El Partido Popular celebra hoy un acto en el Congreso de los Diputados, coincidiendo con la semana en la que se conmemora el Día de la Mujer. En vísperas del 8 de marzo, día en el que la izquierda volverá a salir a la calle, el grupo de Ester Muñoz ha optado por dar voz a dos mujeres que se oponen al régimen de los ayatolás en Irán y a la dictadura castrista en Cuba.

Bajo el título "Mujeres libres", el partido recibe hoy en la Cámara a la periodista y activista iraní, Masih Alinejad, exiliada de su país y que reside actualmente en Nueva York, y a la opositora cubana, fundadora de Cuba Decide, Rosa María Payá, hija de Oswaldo Payá.

Feijóo: "Hay que evitar la escalada y volver a la negociación"

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha apelado por "evitar la escalada y volver a la negociación" después de estallar la guerra en Oriente Medio y ha insistido que desde la formación están con las mujeres que sufren a los regímenes como el iraní.
"Sánchez, estás dando la mano a violadores"

La activista iraní ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de dar las mano a los hombres que violan a las mujeres iraníes porque no se contienen al verlas.
"Te guste o no, por fin los Estados Unidos han decidido parar a un dictador

"Te guste o no, por fin los Estados Unidos han decidido parar a un dictador", ha señalado la activista iraní que ha ensalzado la figura de Trump.
"María Corina Machado es nuestra hermana, Delcy no, es la hermana de Zapatero"

La diputada popular, Cayetana Álvarez de Toledo, ha presentado a la activista iraní en esta jornada feminista organizada por los populares en el Congreso y ha hecho una comparación de mujeres: "María Corina Machado es nuestra hermana, Delcy no, es la hermana de Zapatero".
"Sean valientes, la libertad no viene gratis"

"Sean valientes, la libertad no viene gratis, lo saben muy bien las mujeres cubanas e iraníes", ha instado la activista cubana en la jornada feminista organizada por el Partido Popular.
"En el totalitarismo no hay elecciones ni partidos"

La activista cubana ha insistido en la imposibilidad de no participar en las elecciones debido al "totalitarismo" y a la inexistencia de partidos en la isla.
"Mi país ha perdido el 12% de la población, desaparecidos del mapa"

"Es devastador ver como mi país ha perdido el 12% de la población, con los desaparecidos del mapa y los muertos", ha lamentado Rosa María Paya, la activista cubana.
Jaime de los Santos: "La isla lleva a oscuras desde que llegó el comunismo"

Después de la intervención de la activista cubana, el diputado del Partido Popular, Jaime de los Santos, ha señalado que "la isla lleva a oscuras desde que llegó el comunismo".
Esperanza Aguirre, también invitada

La exdirigente popular Esperanza Aguirre es otra de las políticas que ha querido presenciar la jornada, en la que intervendrá también Cayetana Álvarez de Toledo.

Activista cubana:" No hay cosa más elitista que el comunismo"

"El comunismo cubano ha estado oprimiendo a hombres y mujeres 67 años. No hay cosa más elitista que el comunismo", ha denunciado la activista cubana, Rosa María Payá, que ha querido agradecer a Esperanza Aguirre su insistencia por defender a Cuba".
"La mujer tiene que tomar un papel principal en el mundo"

Este Muñoz ha defendido a las dos activistas presentes en la jornada feminista organizada por los populares asegurando que "la mujer tiene que tomar un papel principal en el mundo, y ellas son un ejemplo".
Ester Muñoz: "Es un acto donde no vamos a repartir carnet de feminismo"

La portavoz del Partido Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha arrancado la jornada feminista presentado a las dos "superheroínas" que "se juegan la vida todos los días", Alinejad y Rosa María Payá.
Los asistentes toman asiento

Todo está listo para que de comienzo la jornada donde el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo da este jueves voz a dos mujeres libres de Irán y Cuba.
Maite Loureiro
Espinosa de los Monteros y Rocío Monasterio, en el acto invitados por el PP

Iván Espinosa de los Monteros, Rocío Monasterio, de origen cubano, y Alejo Vidal Quadras asisten al acto organizado por el PP en el Congreso con motivo de la semana de la mujer, en la que intervendrán una activista iraní y otra cubana.

Temas

En España

    Lo más leído

    1. Pumpido estudia la fórmula para declarar constitucional que Sánchez gobierne sin presentar nuevos Presupuestos
    2. Vídeo: La ministra Robles al embajador de Estados Unidos en España: "No, no, no, yo estoy con Trump"
    3. El Supremo británico condena a España a pagar 101 millones por los impagos de Sánchez a las renovables
    4. La evidente y misteriosa marca en el cuello de Pedro Sánchez que vuelve a poner el foco en su salud
    5. Fuerte polémica por el último nombramiento del Papa: "El gobierno italiano debe negarse a aceptarlo"