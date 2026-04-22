Sánchez dice que el Gobierno "va a hacer a Cataluña y España países mejores"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, retoma hoy el pulso parlamentario y vuelve a someterse a la sesión de control en el Congreso tras casi un mes de ausencia, un periodo marcado por su agenda internacional y el reciente procesamiento de su esposa, Begoña Gómez.
Rodeado por la máxima expectación, el jefe del Ejecutivo afrontará un tenso cara a cara con el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, quien busca capitalizar el actual clima político y endurecerá su ofensiva para exigir explicaciones sobre el rumbo del país y la estabilidad de un mandato presionado por los frentes judiciales.
La diputada del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, ha criticado que el Gobierno evite calificar como dictaduras a países como China o el régimen de Nicolás Maduro, al tiempo que acusa al Ejecutivo de tildar al PP de racista. Además, ha retado al Gobierno a convocar elecciones en Venezuela, afirmando: "Exijan elecciones en Venezuela y convoquen las suyas", defendiendo que eso es democracia.
Félix Bolaños, ha defendido la independencia del sistema judicial en España, subrayando que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que estaba bloqueado, "hoy funciona normalmente". Ha señalado además que, según una encuesta de la Red Europea de Consejos del Poder Judicial, sus miembros reconocen que "actúan con una independencia absoluta". Bolaños ha añadido que la OCDE "está felicitando" a España por su alto grado de autonomía e independencia judicial, situándolo por encima de países como Francia, Suecia o Alemania.
La portavoz del PP, Cuca Gamarra, ha criticado al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, por lo que considera una estrategia política de cara a futuras resoluciones judiciales, afirmando que se estaría "preparando el camino para que, cuando llegue una sentencia condenatoria, una parte de la sociedad desconfíe de la Justicia". Gamarra ha defendido además que "nadie está por encima de la ley".
La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha calificado de "cobarde" al diputado del PP, Miguel Tellado, por dirigirse a ella, señalando que "no hay nada más cobarde que dirigirse a la única persona de esta Cámara que no puede defenderse".
La polémica se ha desatado después de que Tellado le atribuyera la presunta implicación de la expresidenta balear en las tramas que actualmente están siendo juzgadas por la Justicia.
El portavoz del PP, Miguel Tellado, ha calificado al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, como "otro juguete roto del sanchismo". Tellado le ha pedido que dejara de "humillarse ante Sánchez" y le ha advertido que Bolaños está "a la espera del matadero electoral" al que, según él, Sánchez lo enviará.
El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha defendido que la postura del Ejecutivo ha sido siempre "contraria a la guerra y a favor de la paz". Ha reclamado así la condena de las agresiones de Israel, el reconocimiento del Estado de Palestina y la defensa de los soldados españoles retenidos en Líbano.
El diputado del PP, José Rojas, ha cuestionado al ministro de Exteriores, José Manuel Albares, por sus críticas a la Nobel de la Paz, pidiéndole que "deje de hacer el ridículo" y trabaje "del lado de la libertad". Rojas ha acusado al Gobierno de alinearse con los dictadores y ha advertido de que "un horizonte pequeño" les espera. Además, ha reclamado el apoyo a un acuerdo de paz como la mejor forma de decir "no a la guerra".
El Partido Popular ha vuelto a centrar su intervención en la corrupción, pero también ha aprovechado para cuestionar los Presupuestos del Gobierno. En su respuesta, el vicepresidente Cuerpo ha dirigido su mirada a Extremadura, lamentando que el acuerdo entre el PP y Vox "reduzca a la región a quedar cada vez más aislada" y no aproveche su "potencial" en sectores clave como las energías renovables.
Cuerpo ha defendido su postura y ha asegurado que su prioridad es representar a los españoles, subrayando la política de "tolerancia cero" y "firmeza" contra la corrupción.
La portavoz del PP, Esther Muñoz, ha insistido en acusar al nuevo vicepresidente, Carlos Cuerpo, de esquivar las preguntas sobre la corrupción y le ha recriminado su decisión de aceptar el cargo, sugiriendo que no puede ser "indignado con la corrupción" y sentarse a la izquierda de Sánchez.
Desde Junts, han criticado a Sánchez, asegurando que "Cataluña ha perdido todo lo que había ganado" bajo su gobierno. En respuesta a las críticas de Sánchez, Junts ha resaltado la importancia de la cumbre iberoamericana y la regularización de inmigrantes, preguntando: "¿qué problema tiene con lo que viven aquí?". Además, ha reiterado su compromiso de trabajar para hacer de Cataluña y España "países mejores"
🔴 Sánchez dice que el gobierno "va a hacer a Cataluña y España países mejores" pic.twitter.com/OGL4O3VWmx— Libertad Digital (@libertaddigital) April 22, 2026
Cuerpo ha respondido agradeciendo su "cálida bienvenida" y lamentando que durante los años pasados el PP no haya abordado temas como "la vivienda o el transporte en las sesiones de control". Asegurando que, en su nueva etapa, pondrá el foco en estos problemas y en las preocupaciones de todos los españoles.
La portavoz del PP, Esther Muñoz, ha lanzado la primera pregunta al nuevo vicepresidente, Carlos Cuerpo, cuestionando si le indigna los amaños de contratos y la prisión de un exministro de Transportes, y por qué aceptó el cargo si eso le molesta.
🔴 Esther Muñoz cuestiona a Cuerpo sobre los amaños de contratos
"¿Por qué ha aceptado ser vicepresidente de esta corrupción?"pic.twitter.com/B9AD4cHRIs— Libertad Digital (@libertaddigital) April 22, 2026
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, debuta hoy como vicepresidente primero en la sesión de control del Congreso. Durante su intervención, recibirá dos preguntas y una interpelación urgente por parte del PP.
Bildu ha solicitado que se cumplan las transferencias pendientes antes de que termine la legislatura, además de exigir una nueva ley de libertades que derogue la ley mordaza y acelere el cumplimiento de compromisos
Desde Junts, han criticado a Sánchez, asegurando que "Cataluña ha perdido todo lo que había ganado" bajo su gobierno. En respuesta a las críticas de Sánchez, Junts ha resaltado la importancia de la cumbre iberoamericana y la regularización de inmigrantes, preguntando: "¿qué problema tiene con lo que viven aquí?". Además, ha reiterado su compromiso de trabajar para hacer de Cataluña y España "países mejores"
🔴 Junts exige a Sánchez que convoque elecciones:
"Los catalanes trabajamos, generamos riqueza, sostenemos el sistema y pagamos la fiesta a España. ¿Y ustedes qué hacen? Ahogar a impuestos a la clase media"pic.twitter.com/OtRyyZ9iWp— Libertad Digital (@libertaddigital) April 22, 2026
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha atacado a Feijóo por el acuerdo con Vox en Extremadura, destacando la "patada a la Constitución" que, según él, supone la inclusión de la "prioridad nacional" en el pacto. Sánchez ha instado al líder del PP a leer el acuerdo y "reflexionar".
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha arremetido contra el presidente Sánchez en el Congreso, acusándolo de "corrupción e incompetencia".
Feijóo ha destacado la caída del 30% en los usuarios del AVE bajo su gobierno y ha cuestionado la permanencia del ministro de Transportes, José Luis Ábalos, tras el accidente de Adamuz, mientras reiteraba las denuncias sobre la corrupción en el PSOE.
🗣️ Preguntas
Pregunta: 2:30 minutos
Respuesta: 2:30 minutos
Cada orador se reparte su tiempo en una o dos intervenciones
🗣️ Interpelaciones
Pregunta: 12 minutos
Respuesta: 12 minutos
Cada orador tiene replica de 5 minutos
📄 OD: https://t.co/yKz6HE93Ha— Congreso (@Congreso_Es) April 22, 2026
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha cuestionado en el Congreso el aumento de la deuda pública preguntando "dónde están los 500.000 millones de euros". El presidente, Pedro Sánchez, ha replicado tirando de titulares de prensa internacional para defender la evolución económica y ha reivindicado que España se sitúa en mejor posición relativa: "España funciona", ha zanjado.
🔴 Feijóo acorrala a Sánchez por la deuda: "Dónde están los 500.000 millones de euros"
Pedro Sánchez: "España funciona"pic.twitter.com/LfaphFYi1G— Libertad Digital (@libertaddigital) April 22, 2026
La sesión de control arranca a las 9:00 con un máximo de 26 preguntas dirigidas al Ejecutivo. Sánchez, retoma hoy el pulso parlamentario y vuelve a someterse a la sesión de control en el Congreso tras casi un mes de ausencia.