Sánchez dice que el Gobierno "va a hacer a Cataluña y España países mejores"

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Política

En Directo | Sánchez vuelve al Congreso para su primer cara a cara con Feijóo tras el mes de ausencia

Sigue en directo la sesión de control en el Congreso. Pedro Sánchez reaparece en el hemiciclo para afrontar un nuevo y duro examen de Núñez Feijóo.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, retoma hoy el pulso parlamentario y vuelve a someterse a la sesión de control en el Congreso tras casi un mes de ausencia, un periodo marcado por su agenda internacional y el reciente procesamiento de su esposa, Begoña Gómez.

Rodeado por la máxima expectación, el jefe del Ejecutivo afrontará un tenso cara a cara con el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, quien busca capitalizar el actual clima político y endurecerá su ofensiva para exigir explicaciones sobre el rumbo del país y la estabilidad de un mandato presionado por los frentes judiciales.

Álvarez de Toledo reprocha al Gobierno no llamar "dictadura" a China o a Maduro

La diputada del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, ha criticado que el Gobierno evite calificar como dictaduras a países como China o el régimen de Nicolás Maduro, al tiempo que acusa al Ejecutivo de tildar al PP de racista. Además, ha retado al Gobierno a convocar elecciones en Venezuela, afirmando: "Exijan elecciones en Venezuela y convoquen las suyas", defendiendo que eso es democracia.
Bolaños defiende la independencia judicial y "su alto grado de autonomía"

Félix Bolaños, ha defendido la independencia del sistema judicial en España, subrayando que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que estaba bloqueado, "hoy funciona normalmente". Ha señalado además que, según una encuesta de la Red Europea de Consejos del Poder Judicial, sus miembros reconocen que "actúan con una independencia absoluta". Bolaños ha añadido que la OCDE "está felicitando" a España por su alto grado de autonomía e independencia judicial, situándolo por encima de países como Francia, Suecia o Alemania.
Gamarra acusa a Bolaños de "preparar el camino" ante futuras sentencias condenatorias

La portavoz del PP, Cuca Gamarra, ha criticado al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, por lo que considera una estrategia política de cara a futuras resoluciones judiciales, afirmando que se estaría "preparando el camino para que, cuando llegue una sentencia condenatoria, una parte de la sociedad desconfíe de la Justicia". Gamarra ha defendido además que "nadie está por encima de la ley".
Armengol califica de "cobarde" a Tellado por dirigirse a ella en pleno Congreso

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha calificado de "cobarde" al diputado del PP, Miguel Tellado, por dirigirse a ella, señalando que "no hay nada más cobarde que dirigirse a la única persona de esta Cámara que no puede defenderse".

La polémica se ha desatado después de que Tellado le atribuyera la presunta implicación de la expresidenta balear en las tramas que actualmente están siendo juzgadas por la Justicia.

Tellado a Bolaños: "Es otro juguete roto del Sanchismo"

El portavoz del PP, Miguel Tellado, ha calificado al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, como "otro juguete roto del sanchismo". Tellado le ha pedido que dejara de "humillarse ante Sánchez" y le ha advertido que Bolaños está "a la espera del matadero electoral" al que, según él, Sánchez lo enviará.

Albares defiende la posición del Gobierno contra la guerra y reclama apoyo a Palestina

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha defendido que la postura del Ejecutivo ha sido siempre "contraria a la guerra y a favor de la paz". Ha reclamado así la condena de las agresiones de Israel, el reconocimiento del Estado de Palestina y la defensa de los soldados españoles retenidos en Líbano.

Rojas exige a Albares que deje de hacer el ridículo y defienda la libertad

El diputado del PP, José Rojas, ha cuestionado al ministro de Exteriores, José Manuel Albares, por sus críticas a la Nobel de la Paz, pidiéndole que "deje de hacer el ridículo" y trabaje "del lado de la libertad". Rojas ha acusado al Gobierno de alinearse con los dictadores y ha advertido de que "un horizonte pequeño" les espera. Además, ha reclamado el apoyo a un acuerdo de paz como la mejor forma de decir "no a la guerra".

El PP pregunta sobre los Presupuestos y Cuerpo responde sobre Extremadura

El Partido Popular ha vuelto a centrar su intervención en la corrupción, pero también ha aprovechado para cuestionar los Presupuestos del Gobierno. En su respuesta, el vicepresidente Cuerpo ha dirigido su mirada a Extremadura, lamentando que el acuerdo entre el PP y Vox "reduzca a la región a quedar cada vez más aislada" y no aproveche su "potencial" en sectores clave como las energías renovables.

Una política de "tolerancia cero" y "firmeza"

Cuerpo ha defendido su postura y ha asegurado que su prioridad es representar a los españoles, subrayando la política de "tolerancia cero" y "firmeza" contra la corrupción.

No puede ser "indignado con la corrupción" y sentarse a la izquierda de Sánchez

La portavoz del PP, Esther Muñoz, ha insistido en acusar al nuevo vicepresidente, Carlos Cuerpo, de esquivar las preguntas sobre la corrupción y le ha recriminado su decisión de aceptar el cargo, sugiriendo que no puede ser "indignado con la corrupción" y sentarse a la izquierda de Sánchez.
Sánchez dice que el Gobierno "va a hacer a Cataluña y España países mejores"

Desde Junts, han criticado a Sánchez, asegurando que "Cataluña ha perdido todo lo que había ganado" bajo su gobierno. En respuesta a las críticas de Sánchez, Junts ha resaltado la importancia de la cumbre iberoamericana y la regularización de inmigrantes, preguntando: "¿qué problema tiene con lo que viven aquí?". Además, ha reiterado su compromiso de trabajar para hacer de Cataluña y España "países mejores"
Los nuevos focos de Cuerpo

Cuerpo ha respondido agradeciendo su "cálida bienvenida" y lamentando que durante los años pasados el PP no haya abordado temas como "la vivienda o el transporte en las sesiones de control". Asegurando que, en su nueva etapa, pondrá el foco en estos problemas y en las preocupaciones de todos los españoles.
Esther Muñoz cuestiona a Cuerpo sobre los amaños de contratos

La portavoz del PP, Esther Muñoz, ha lanzado la primera pregunta al nuevo vicepresidente, Carlos Cuerpo, cuestionando si le indigna los amaños de contratos y la prisión de un exministro de Transportes, y por qué aceptó el cargo si eso le molesta.
Carlos Cuerpo se estrena como vicepresidente primero ante el Congreso

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, debuta hoy como vicepresidente primero en la sesión de control del Congreso. Durante su intervención, recibirá dos preguntas y una interpelación urgente por parte del PP.

Sánchez y la "voluntad absoluta"

Sánchez ha garantizado la "voluntad absoluta" de cumplir con todos los acuerdos antes de finalizar el mandato, citando como ejemplos el plan de vivienda aprobado y la reducción de la ratio de alumnos por clase.
Bildu exige completar las transferencias y derogar la ley mordaza antes de final de legislatura

Bildu ha solicitado que se cumplan las transferencias pendientes antes de que termine la legislatura, además de exigir una nueva ley de libertades que derogue la ley mordaza y acelere el cumplimiento de compromisos
Junts acusa a Sánchez de arruinar los avances en Cataluña y defiende la regularización

Desde Junts, han criticado a Sánchez, asegurando que "Cataluña ha perdido todo lo que había ganado" bajo su gobierno. En respuesta a las críticas de Sánchez, Junts ha resaltado la importancia de la cumbre iberoamericana y la regularización de inmigrantes, preguntando: "¿qué problema tiene con lo que viven aquí?". Además, ha reiterado su compromiso de trabajar para hacer de Cataluña y España "países mejores"
Sánchez recrimina a Feijóo el acuerdo con Vox en Extremadura y la "patada a la Constitución"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha atacado a Feijóo por el acuerdo con Vox en Extremadura, destacando la "patada a la Constitución" que, según él, supone la inclusión de la "prioridad nacional" en el pacto. Sánchez ha instado al líder del PP a leer el acuerdo y "reflexionar".

Feijóo acusa a Sánchez de "corrupción e incompetencia" y cuestiona la gestión del AVE

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha arremetido contra el presidente Sánchez en el Congreso, acusándolo de "corrupción e incompetencia".

Feijóo ha destacado la caída del 30% en los usuarios del AVE bajo su gobierno y ha cuestionado la permanencia del ministro de Transportes, José Luis Ábalos, tras el accidente de Adamuz, mientras reiteraba las denuncias sobre la corrupción en el PSOE.
El tiempo de las preguntas
Feijóo acorrala a Sánchez por la deuda y el presidente responde: "España funciona"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha cuestionado en el Congreso el aumento de la deuda pública preguntando "dónde están los 500.000 millones de euros". El presidente, Pedro Sánchez, ha replicado tirando de titulares de prensa internacional para defender la evolución económica y ha reivindicado que España se sitúa en mejor posición relativa: "España funciona", ha zanjado.
El Congreso examina hoy al Gobierno con hasta 26 preguntas en el Pleno

La sesión de control arranca a las 9:00 con un máximo de 26 preguntas dirigidas al Ejecutivo. Sánchez, retoma hoy el pulso parlamentario y vuelve a someterse a la sesión de control en el Congreso tras casi un mes de ausencia.

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