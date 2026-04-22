Sánchez dice que el Gobierno "va a hacer a Cataluña y España países mejores"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, retoma hoy el pulso parlamentario y vuelve a someterse a la sesión de control en el Congreso tras casi un mes de ausencia, un periodo marcado por su agenda internacional y el reciente procesamiento de su esposa, Begoña Gómez.

Rodeado por la máxima expectación, el jefe del Ejecutivo afrontará un tenso cara a cara con el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, quien busca capitalizar el actual clima político y endurecerá su ofensiva para exigir explicaciones sobre el rumbo del país y la estabilidad de un mandato presionado por los frentes judiciales.