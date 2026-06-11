'Ad Latinam linguam transeamus?'

Definitivamente nunca llueve ni se habla al gusto de todos. Mientras Salvador Illa y Miriam Nogueras compiten por apuntarse el tanto de que el Papa León XIV haya hablado en catalán en Barcelona, hay quien todavía refunfuña porque también habló en español. ¿Qué era mejor y más importante? ¿Lo uno o lo otro?

Cuando vi a Miriam Nogueras arrancándose en inglés para dirigirse al Papa, no pude evitar acordarme de una anécdota que viví en primera persona, o casi, en Nueva York. Eran los tiempos de los tripartitos catalanes. Josep-Lluís Carod-Rovira, de ERC, dio una rueda de prensa en la flamante (a dos pasos del Rockefeller Center…) sede de la Generalitat en la Gran Manzana. Fuimos varios periodistas acreditados de la prensa española, que por una serie de chiripas encadenadas éramos catalanohablantes la mayoría. Mas, ay, no todos. Carod, inasequible a la estadística y al desaliento, dio la rueda de prensa íntegra en catalán. Nadie le interrumpió, ni los que no se enteraban de nada. Era el caso de la representante de RNE, quien, haciendo de tripas corazón y paciencia, aguardó al final de todo para pedir la versión española de cortesía en casos así.

Carod, contrariado, se negó, ofreciendo a cambio repetir todas sus declaraciones en catalán, sólo que más despacio, "para facilitar su comprensión". Con evidentes ganas de soslayar el conflicto, la reportera de RNE ofreció una solución salomónica: "Oiga, pues mejor lo dice en inglés, que aquí lo entendemos todos". Le faltó un casi, visto el virulento rubor que cubrió de inmediato las mejillas de Carod. Vamos, que la lingua franca le venía grande. ¿A lo mejor por eso, de los 17.000 eurazos de hace casi veinte años que nos costó a todos los catalanes aquella excursión a Nueva York, casi un tercio, cerca de 5.000 euros, se tuvieran que gastar en intérpretes?

O no es el caso de Miriam Nogueras (12 points), o tuvo la habilidad de prepararse la frase que le iba a soltar al pontífice, confiando en no tener que improvisar. Aun así: a poco que lo piensas, choca que alguien tan ceñudo y tan sentido en la defensa de su propia lengua rechine de dientes ante la posibilidad de pasarse al español, pero no se altere lo más mínimo por hacerlo al inglés. Que no es lengua oficial en Cataluña, por si nadie se había enterado. Ni siquiera es la lengua madre de la mayoría de la población catalana, como sí sucede con el español. Ya puestos, ¿no habría sido más inteligente, y hasta más divertido, interpelar a Leon XIV en latín, que está en el origen de todas las lenguas romances en disputa, y que fue el vehículo del verbo sacro hasta que se optó por una "vulgarización" que ya se ve con qué garbo administramos? Ad Latinam linguam transeamus? Igual es la única manera de tener la fiesta aquí en paz y después gloria.

En fin. Me imagino al Papa riéndose de nosotros y de nuestras manías. Quisiera dejar claro que quien esto firma es catalana de origen, reza en catalán y ha estado siempre orgullosa de defender que esta lengua, mi lengua madre, goce del mayor reconocimiento, de la mayor expansión y de toda la salud posible. Precisamente por eso me preocupa tanto confundir defensa del catalán con hispanofobia: porque atacar una lengua para "defender" la otra es como desvestir un santo para vestir al otro -o para dejarlos desnudos a los dos-, y porque considero el español no una lengua impuesta ni de conquista, sino mi lengua padre. Y aunque así no fuese, vergüenza me da ver cómo hacen trizas la lengua los mismos que cobran sueldos o subvenciones cienmileuristas para "defenderla". Con defensores así, ni el Papa va a evitar que el catalán sólo se hable en el infierno. Ya casi casi estamos ahí.