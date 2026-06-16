Última hora | Sesión de Control al Gobierno de Pedro Sánchez
Pedro Sánchez da la cara en el Congreso ante los escándalos de corrupción que cercan al Ejecutivo y al PSOE.
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