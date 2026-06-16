Menú
Política

Última hora | Sesión de Control al Gobierno de Pedro Sánchez

Pedro Sánchez da la cara en el Congreso ante los escándalos de corrupción que cercan al Ejecutivo y al PSOE.

Temas

En España

    Lo más leído

    1. Peinado vivió momentos de "máxima tensión" con el abogado de Begoña Gómez durante su comparecencia
    2. En directo | Begoña Gómez declara ante el juez Peinado
    3. Un alcalde italiano pide 20 euros a sus vecinos por cada perro: "Dudo que el labrador pueda pagarte la pensión"
    4. El PSOE, desencajado ante la declaración de Zapatero: dicen haberse sometido a un "striptis"
    5. Junts impulsa una votación en el Congreso para exigir a Sánchez que convoque elecciones