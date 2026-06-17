El Gobierno, cada vez más cercado por la corrupción, se enfrenta a otra Sesión de Control agitada en medio de tanto escándalo. El Ejecutivo será preguntado por las últimas polémicas como el silencio de Pedro Sánchez ante los ataques de Marruecos a miembros del Frente Polisario, la cortina de humo de los Presupuestos Generales.

Pero principalmente, el Pleno estará centrado en las últimas informaciones que han salido a la luz sobre la cloaca del PSOE liderada por la fontanera Leire Díez, además de Zapatero, que se encuentra en estos momentos en la Audiencia Nacional para rendir cuentas sobre su arsenal de joyas hallado por la UDEF en una caja fuerte de su despacho.