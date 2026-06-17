El Gobierno, cada vez más cercado por la corrupción, se enfrenta a otra Sesión de Control agitada en medio de tanto escándalo. El Ejecutivo será preguntado por las últimas polémicas como el silencio de Pedro Sánchez ante los ataques de Marruecos a miembros del Frente Polisario, la cortina de humo de los Presupuestos Generales.
Pero principalmente, el Pleno estará centrado en las últimas informaciones que han salido a la luz sobre la cloaca del PSOE liderada por la fontanera Leire Díez, además de Zapatero, que se encuentra en estos momentos en la Audiencia Nacional para rendir cuentas sobre su arsenal de joyas hallado por la UDEF en una caja fuerte de su despacho.
El ministro de Justicia, Bolaños, ha admitido irónicamente que están de acuerdo en el PP en el "que la cloaca no ha funcionado porque no se ha injerido en las instituciones del Estado", negando así las acusaciones de corrupción.
Bendodo ha preguntado a Félix Bolaños si tiene intención de seguir defendido a Zapatero y le ha exigido que de explicaciones sobre la cloaca del PSOE.
Yolanda Díaz, todavía líder de Sumar y vicepresidenta del Ejecutivo, ha escapado de las preguntas sobres sus viajes y sobre la corrupción diciendo que han aprobado medidas de prevención para los trabajadores.
Jaime de Olano, diputado del Partido Popular, ha criticado que Yolanda Díaz se dedique principalmente a hacer viajes al extranjero – el último a China- y mire para otro lado con la corrupción del Gobierno para mantener su sillón en la Cámara Baja.
José María Figaredo, diputado de Vox, ha denunciado que los datos económicos de los que presume el Ejecutivo no son reales porque se centran en lo macro como el Ibex, pero "si nos vamos al español de a pie, la realidad es todo lo contrario, la gente no llega a fin de mes y no pueden comprarse una vivienda". Y ha denunciado que el Gobierno se ha quedado el dinero de los españoles desde Koldo y Ábalos hasta Zapatero.
Carlos Cuerpo, ha evitado responder sobre los casos de corrupción y ha presumido de supuestos buenos datos económicos y ha presumido de la escolarización "creciente" en España.
"De inspector a técnico de Hacienda, ¿usted ve normal que Zapatero no haya declarado sus joyas"?, le ha preguntado Juan Bravo, diputado popular al ministro Carlos Cuerpo y ha dicho que "el socialismo se dedica a robar y a no compartir con los demás".
La portavoz del Partido Popular, ha preguntado irónicamente al Ejecutivo si "hay un golpe de Estado en marcha", debido a las continuas afirmaciones del Ejecutivo de que hay un plan conspiratorio contra el Gobierno tanto desde la Justicia como desde las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado. Y ha criticado que la presidenta del Congreso, Francina Armengol no deje que se vote en el Congreso una propuesta para exigir elecciones inmediatas.
La líder de Podemos, Ione Belarra, ha criticado al Gobierno por abandonar a la gente y ha dicho que "no puede ser que el Partido Popular, el partido más corrupto de Europa, venga a dar lecciones todos los miércoles de corrupción", refiriéndose a todos los escándalos que cercan al Ejecutivo actual.
La diputada del PNV ha advertido a Pedro Sánchez y ha instado al Gobierno que en caso de que no sean capaces de aprobar los Presupuestos, que "disuelva la cámara y convoque elecciones".
La portavoz, del PNV, Maribel Vaquero, ha criticado al Gobierno por la enésima cortina de humo con otro anuncio de una supuesta presentación de los Presupuestos Generales y ha señalado que para el País Vasco es negativo que no se hayan aprobado las cuentas.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acusado a Alberto Núñez Feijóo de ser el ‘Torquemada’ del Partido Popular y ha criticado que los populares no apoyen las medidas anticrisis del Ejecutivo Socialista.
🔴 Sánchez acusa a Feijóo de ser el "Torquemada" del Partido Popularpic.twitter.com/EKJXzXhjff— Libertad Digital (@libertaddigital) June 17, 2026
"Usted es un cobarde, tiene miedo a la democracia, no solo no quiere que voten los españoles, si no que tampoco deja votar en el Congreso, usted no es un demócrata", le ha espetado Feijóo al jefe del Ejecutivo.
🔴 Feijóo a Sánchez: "Sus argumentarios cada día son más ridículos. Si yo fuera mala persona solo le diría una cosa: ánimo Pedro"pic.twitter.com/38IwplLrun— Libertad Digital (@libertaddigital) June 17, 2026
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha comenzado su intervención señalando todos los casos de corrupción que cercan al entorno de Pedro Sánchez y a su gobierno. "Será recordado por ser el presidente más sospechoso de corrupción en toda la corrupción".
El magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama, al frente del Juzgado Central de Instrucción nº 4, fijó en un primer momento la comparecencia de Zapatero en calidad de investigado para el 2 de junio. Sin embargo, tras la petición de aplazamiento presentada por su defensa, la declaración fue reprogramada y quedó señalada para los días 17 y 18 de junio. El expresidente tendrá que dar cuenta de muchas cuestiones, entre ellas, el arsenal de joyas encontrado por la UDEF en su caja fuerte.
El Pleno de la Cámara Baja retoma la actividad con la sesión de control al Gobierno a partir de las 09:00 horas. Entre otras cuestiones, los diputados preguntarán a los miembros del Ejecutivo sobre la corrupción, la postura del Gobierno respecto a los recientes ataques de Marruecos contra líderes y activistas saharauis; o sobre la cortina de humo de los Presupuestos Generales.