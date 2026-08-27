Torres presume de la "rapidez" del Gobierno en Ceuta y tacha de "falso" que los inmigrantes puedan ser devueltos mañana

Sin criticar a Marruecos y utilizando el comodín del racismo con ataques a Vox, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha comparecido este jueves en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional en el Congreso para dar cuenta del Real Decreto del Gobierno por el que se aprobó la cesión de espacios públicos para acoger a los miles de inmigrantes irregulares que permanecen en Ceuta después de entrar ilegalmente en la invasión del pasado 30 de julio y que ha encendido a los ceutíes.

Respecto a esta polémica, Torres ha confirmado que el Ejecutivo socialista modificará el Real Decreto y retirará los polideportivos del listado de instalaciones previstas, después del rechazo del gobierno de Juan Jesús Vivas y de las protestas de los ceutíes. El ministro ha asegurado que los nuevos emplazamientos serán acordados desde el consenso y ha defendido la rapidez de su actuación tras desplazarse a Ceuta para negociar las alternativas: "Mayor rapidez creo que no se puede tener".

El ministro también ha admitido que esta invasión se trata de una "situación inédita nunca antes vista" y un "drama humano" que ha creado "incertidumbre en la sociedad de Ceuta". Incertidumbre menor para el ministro, que ha restado importancia a la situación actual después de sacar pecho de la "actuación rápida" del Ejecutivo que ha conseguido que "el 90% retornasen en las 48 horas posteriores" a la entrada masiva de inmigrantes.

El ministro ha presumido también de que se estableció un efectivo de cerca de 2.000 agentes entre la Policía Nacional y la Guardia Civil además de reforzar la Armada y el Ejército, y una contención marítima con el perímetro fronterizo. En paralelo, Torres ha enumerado una cascada de ayudas económicas para dar una respuesta socioeconómica y ha anunciado que se llevarán a cabo los refuerzos "que sean precisos" en las fronteras.

"No pueden ser devueltos de la noche a la mañana"

Sin embargo, hay que recordar que unos 10.000 inmigrantes permanecen en Ceuta un mes después de la invasión. En este sentido, el ministro ha señalado que "afirmar que todos pueden ser devueltos sin su voluntad de manera inmediata, de la noche a la mañana, es falso, una imprudencia y una temeridad". En este sentido, ha anunciado que "van a reforzar los equipos, van a buscar nuevos espacios, recursos humanos y económicos" para que se produzca "con la máxima premura" el retorno de aquellos inmigrantes irregulares que permanecen en Ceuta tras las entradas de los días 30 y 31 de julio.

"Yo no les voy a engañar, tampoco lo hice en Canarias. Yo no les voy a decir que mañana pueden ser devueltos cuando eso es falso. Yo les voy a decir la verdad y es que vamos a trabajar para que esto se produzca", ha asegurado Torres, que ha terminado comprometiéndose a recuperar la situación previa a la crisis: "Anuncio que se va a alcanzar la normalidad que había a comienzos de julio".

Torres carga contra Vox por los menas

Respecto a los inmigrantes, Torres ha celebrado que finalmente se destinen 25 millones a la atención de menas en Ceuta y que sean repartidos por la península. En este asunto, ha aprovechado para cargar contra Vox por ausentarse de la conferencia sectorial presidida por la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, que ha descartado las "devoluciones masivas" que piden el Partido Popular, Vox y Marruecos.

El ministro también ha aprovechado para sacar el comodín del racismo y ha criticado que "no se puede atacar a ceutíes musulmanes ni a un inmigrante por ser inmigrante. No puede ser que voluntarios de Cruz Roja que son de Ceuta se sientan amenazados por dar comida a los inmigrantes en la playa del Trampolín", en lo que ha supuesto un mensaje de no a la violencia.

Torres ha insistido que la invasión de Ceuta era "imprevisible" como otras situaciones que le tocó vivir en Canarias cuando fue presidente autonómico como el volcán de La Palma y del covid-19" y ha dicho que desde el Gobierno "es lógico que podamos cometer errores".