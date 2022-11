Las diez (más una) botellas de vino más caras de la historia

3 / 9

8. Penfolds Block 42 2004 Ampoule (145.000€)

El único vino de nuestra lista criado en el siglo XXI es, además, australiano, lo que sin duda sorprenderá a muchos, pero su elevadísimo precio encuentra otras razones. Para empezar, Penfolds se trata de una de las bodegas más antiguas de Australia y, sin duda, la más prestigiosa. Además, el llamado Block 42 es según los expertos el viñedo de la variedad cabernet sauvignon más antiguo del mundo que se ha mantenido en producción desde que fue plantado, allá en 1885 . Pero el precio no se debe sólo al vino sino a cómo se vendió: cada década una edición especial de sólo doce botellas se comercializa en una botella especialmente diseñada de vidrio soplado de calidad extrema –llamada Ampoule– que se a su vez encuentra en un gran recipiente de vidrio. Los responsables de la bodega aseguran que el costosísimo envoltorio es en realidad “una cápsula del tiempo” y que si sus vinos de alta calidad pueden durar 60 años en este envase “esperamos mucho más”. Eso no es todo, según la página licorea.es “cuando el comprador decide beber el vino, un enólogo de Penfolds viajará a cualquier parte del mundo para abrir la Ampoule utilizando un utensilio de plata con punta de tungsteno especialmente diseñada”. Si ustedes no se animan a pagar los 145.000 euros de estas Ampoules –o si no encuentran una a la venta, que es bastante probable– la botella normal de esa añada de ese viñedo está en unos 750 euros.