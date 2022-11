El pasado de Carolina Ferre: su enemistad con Emma García y su relación con Buenafuente

10 / 10

Pese a que no es una mujer polémica o dada a hablar mal de otros compañeros de trabajo, hace unos años pronunció unas palabras sobre Emma García que evidenciaban que la relación entre ellas no era buena durante la etapa de A tu lado. Por aquel entonces Emma presentaba Mujeres y hombres y viceversa y Carolina Ferre no dudó en cargar contra el programa: "Todavía no estoy tan apurada como para aceptar presentarlo. Lo pasaría genial en ese programa aunque no me gusta verlo ni que lo vean". También habló sobre la controvertida salida de Míriam Sánchez del programa, señalando directamente a la vasca como culpable: "Seguramente a Emma se le cruzó por algo esta chica y por eso se llevan fatal", afirmó.