El acusado de intentar matar a Trump cambia de celda antes de declarar en Washington

El acusado de intentar asesinar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca ha sido trasladado desde una celda de aislamiento a una unidad ordinaria de una prisión de Washington antes de su comparecencia judicial prevista para este lunes, en la que se revisarán sus condiciones de reclusión.

El hombre, identificado como Cole Allen, de 31 años y residente en California, permanecía bajo vigilancia especial por riesgo de suicidio desde su ingreso en prisión, unas medidas que su defensa había cuestionado ante el Tribunal Federal del Distrito de Columbia.

Según consta en documentos judiciales, Allen ha sido retirado del programa de prevención de suicidio y trasladado a una celda ordinaria antes de la vista judicial. Hasta ese momento, se encontraba en una celda de seguridad, un espacio descrito en los registros penitenciarios como una habitación acolchada, con iluminación permanente, vigilancia continua y restricciones severas de movimiento y comunicación.

Sus abogados habían solicitado que se revisaran estas condiciones, al considerar que el aislamiento no era necesario. La defensa llegó a pedir la cancelación de la audiencia prevista, después de confirmar el cambio en el régimen de reclusión del acusado.

No obstante, la jueza Zia Faruqui, del Tribunal Federal del Distrito de Columbia, rechazó esa solicitud y mantuvo la vista oral. La magistrada ha expresado en resoluciones anteriores "serias preocupaciones sobre el aislamiento injustificado" al que habría sido sometido el detenido durante varios días, y ha pedido explicaciones a las autoridades penitenciarias.

La decisión del tribunal

La audiencia prevista para este lunes tiene como objetivo revisar en detalle las condiciones de detención de Allen desde su ingreso en prisión. El tribunal quiere determinar si el régimen de aislamiento aplicado fue adecuado o si, por el contrario, existieron excesos en las medidas de seguridad adoptadas.

La jueza Faruqui ha solicitado información adicional a la Administración Penitenciaria para esclarecer los criterios utilizados en la clasificación del preso y su permanencia en condiciones de aislamiento preventivo.

El caso ha abierto un procedimiento paralelo al proceso penal principal, centrado en las condiciones de detención mientras avanza la causa por los hechos investigados.

El intento de atentado en Washington

Allen fue detenido el 26 de abril tras, presuntamente, burlar un control de seguridad e intentar acceder armado a un hotel de Washington donde se celebraba la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, un evento que contó con la presencia del presidente Donald Trump, la primera dama Melania Trump, el vicepresidente JD Vance y otras autoridades.

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Según la acusación, el detenido portaba una escopeta, una pistola y varios cuchillos. Su entrada derivó en un enfrentamiento con agentes de seguridad, en el que no se registraron víctimas, aunque obligó a evacuar al presidente como medida preventiva.

El acusado habría dejado por escrito que su objetivo eran miembros de la Administración Trump. Está imputado por intento de asesinato del presidente de Estados Unidos, un delito que puede conllevar cadena perpetua, además de dos cargos adicionales relacionados con el uso de armas de fuego.