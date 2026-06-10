EEUU ataca objetivos en Irán "con munición de precisión" tras el derribo de un helicóptero apache

Apenas unas horas después de que Donald Trump proclamara la derrota de Irán "en dos semanas", el conflicto ha vuelto a escalar con una nueva oleada de ataques. Según anunció la pasada noche el Gobierno estadounidense, el Mando Central del Ejército de Estados Unidos ejecutó varios ataques "con munición de precisión" contra diversos puntos estratégicos de Irán, próximos al estrecho de Ormuz, en una acción "en legítima defensa" tras el derribo de un helicóptero en la zona.

"Las fuerzas del Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) han completado el 9 de junio ataques en legítima defensa contra Irán, bajo las instrucciones del comandante en jefe, en respuesta al derribo ayer de un helicóptero Apache del Ejército de Estados Unidos", señaló el órgano castrense en un comunicado.

U.S. Central Command (CENTCOM) forces began launching self-defense strikes against Iran at 5 p.m. ET today at the Commander in Chief’s direction, in response to yesterday’s downing of a U.S. Army Apache helicopter. The mission is a proportional response to unjustified Iranian… — U.S. Central Command (@CENTCOM) June 9, 2026

Previamente, el CENTCOM publicó un mensaje en redes donde remarcó que "la misión constituye una respuesta proporcionada a la agresión injustificada de Irán", horas después de que Trump prometiera "responder" a este "ataque" iraní.

El Mando Central señaló que se trató de ataques contra las defensas aéreas iraníes, estaciones de control terrestre e instalaciones de vigilancia cercanas al estrecho de Ormuz en respuesta "proporcionada" a los "recientes ataques contra las fuerzas estadounidenses y los buques mercantes internacionales que transitan por aguas regionales".

El Ejército estadounidense aseveró que sus fuerzas "permanecen en alerta y preparadas para defenderse de cualquier agresión injustificada por parte de Irán". A bordo del helicóptero AH-64 Apache viajaban dos soldados que fueron rescatados sanos y salvos en "aproximadamente dos horas", según indicó la Administración Trump.

Respuesta iraní

El régimen, por su parte, advirtió de que respondería a EEUU y horas después lanzó una oleada de ataques con drones contra bases estadounidenses ubicadas en Bahréin y otros puntos de Oriente Próximo.

Los drones alcanzaron la sede de la Quinta Flota de la Armada de Estados Unidos ubicada en Bahréin, según informó la agencia de noticias Tasnim, próxima a la Guardia Revolucionaria de Irán.

Por su parte, el Ministerio del Interior bahreiní alertó en un mensaje en redes de la activación de las sirenas en su territorio, al tiempo que urgió a los ciudadanos y residentes mantener la calma y dirigirse a lugares seguros. Mientras, el Estado Mayor del Ejército de Kuwait señaló que sus sistemas de defensa aérea "están respondiendo" a "objetivos aéreos hostiles", después de que Teherán anunciara también ataques contra la base aérea de Ali Al Salem.