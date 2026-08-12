Putin amenaza a la UE con "responder simétricamente" si se confiscan buques de su flota fantasma

El presidente ruso, Vladímir Putin, ha advertido este miércoles en su visita a un portamisiles de la Flota del Pacífico de la Armada Rusa, que su país responderá "simétricamente" a la confiscación de buques de su flota fantasma por parte de la Unión Europea y Occidente, allí donde considere necesario hacerlo. Así, Putin pone el foco en las medidas tomadas recientemente por la UE.

"Estaremos obligados a responder simétricamente". Y no solo en los mismos mares en los que planifican sus ataques, sino donde nosotros lo consideremos necesario y oportuno, en cualquier lado, incluyendo la zona de responsabilidad de la Flota del Pacífico", alertó Putin. Según el presidente ruso, hay gobiernos que vulneran el derecho marítimo internacional y "buscan limitar el movimiento de los buques de nuestros operadores económicos", buques que, señala, son civiles.

Asimismo aseveró que "recientemente se les ocurrió la idea de requisar nuestros buques y vender los bienes robados, lo cual no es más que piratería y saqueo". En respuesta a estas declaraciones, el comandante de la Flota del Pacífico, almirante Víktor Líina, afirmó que Rusia "cuenta con fuerzas para detener buques de los países inamistosos (...) Estamos listos para comenzar el cumplimiento de dichas misiones".

Las sanciones impuestas por Japón

El presidente ruso hizo referencia a las sanciones, que a su juicio son "injustificadas", que ha impuesto Japón sobre ellos. "Con la excusa de los sucesos en Ucrania, sin profundizar en los motivos de este conflicto, impuso sanciones injustificadas contra nuestro país", subrayó Putin.

El país nipón ha incluido recientemente a Rusia entre sus principales amenazas, algo de lo que Putin dice querer comprender los motivos, pues apunta que "no amenazamos a Japón. No tenemos absolutamente ninguna reclamación en su contra".

Del mismo modo recordó las disputas territoriales existentes entre ambos países: "Me refiero a las islas Kuriles. Pero esto está fijado en documentos internacionales, es una realidad sentada por los resultados de la Segunda Guerra Mundial".

A bordo del portamisiles, Vladímir Putin calificó como necesarias las maniobras navales de la Flota del Pacífico, apuntando que son "necesarias tanto para mantener la preparación combativa de la flota como para proteger los intereses de nuestro país y su seguridad en la región de Asia y el Pacífico".

Asimismo, avisó que la posibilidad de un conflicto en la región de Asia y el Pacífico es cada vez mayor debido a que la OTAN trabaja para "infiltrarse", declarando que "emplazan y se preparan para el emplazamiento de nuevos sistemas de armas, que generan amenazas para nuestro país".