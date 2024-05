Milei no "rectificará": "El cobarde de Sánchez se metió debajo de la falda de las mujeres"

El presidente de Argentina, Javier Milei, ha señalado que no habrá "rectificación pública" como le exigió este lunes Pedro Sánchez después de que el mandatario llamara "corrupta" a Begoña Gómez en un acto junto a Vox este domingo: "El cobarde de Sánchez se metió debajo de la pollera (falda) de las mujeres, y me mandó a hacer agredir por las distintas mujeres de su espacio".

En una entrevista en la cadena argentina Todo Noticias, Milei recordó los insultos de Óscar Puente: "Hace poco más de un mes que vienen agrediéndome sistemáticamente. Cuando el ministro Puente me hizo esta agresión, yo le contesté y, como se comieron un tortazo enorme y quedaron mal parados, salieron a pedir disculpas. No Sánchez. Dicho sea de paso, desde que asumí, nunca llamó para felicitarme". "No le voy a pedir disculpas, bajo ningún punto de vista. ¿Cómo le voy a pedir disculpas, si yo fui el agredido?", descartó el presidente argentino.

🔥🔥 @JMilei ESTALLA contra Sánchez: "Es tan cobarde que necesitó salir a pegarme por medio de mujeres. Trabaja alineado con el kirchnerismo para tratar de sabotear nuestro gobierno". Demoledor. pic.twitter.com/FBPSzLlvHa — Pedro Pineda Celis (@pedropcelis) May 21, 2024

"Hoy en todo el mundo se habla de los casos de corrupción de la mujer por tráfico de influencia y hasta apretaron un juez, y él está involucrado. (...) Cuando dije la frase nunca mencioné a nadie, se autoincrimina. A Sánchez no le quedó otra que sumarse él a pegarme", señaló Milei, que no obstante apuntó que las relaciones entre los dos países no se verá afectada.

"La relación no se va a romper. La relación no la construyen los mandatarios, la construye la gente. Nosotros recibimos un montón de inmigración de España, y este vínculo nadie lo va a poder romper. Se va a imponer la propia realidad", señaló.

Milei también acusó a Sánchez de trabajar con el kirchnerismo para usar la polémica "políticamente" debido a sus "problemas", al mismo tiempo que acusó a los opositores argentinos de promover la crisis diplomática para "armar revuelo".

"¿Quién es el totalitario?"

"Lo está usando políticamente porque tiene problemas y necesita polarizarlos. Trabaja alineado con el kirchnerismo para sabotear nuestro Gobierno. (...) Lo que pasa en España está promovido desde el kirchnerismo para armar revuelo acá", aseveró Milei, que también reveló que Sánchez "nunca llamó" para felicitarlo" y lamentó que Sánchez pusiera "un problema personal a dinamitar" la relación entre dos países. "¿Quién es el totalitario?", se preguntó.

Milei recordó cómo Sánchez apoyó en su día a Sergio Massa y enfatizó que ahora el expresidente argentino Alberto Fernández actúa como un "asesor de Sánchez" en alusión al mensaje de Fernández expresándole su apoyo: "Alberto es asesor de Sánchez, es gravísimo lo que estamos diciendo. Son insignificantes porque necesitan salir a pegarme en manada. Mandó a mujeres a pegarme, una cobardía feroz", dijo quejándose de críticas de ministras del Ejecutivo de Sánchez. "Se metió debajo de la pollera de las mujeres. Buscan esta situación para tacharme de misogino", denunció antes de apuntar que todo está "promovido por el kirchnerismo"

"Vale la pena decir que no es funcional al Gobierno. Sánchez utiliza al Estado, es el dueño del Estado", reiteró.