Israel elimina a Alí Lariyani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán

El Gobierno de Israel ha anunciado que ha abatido a dos importante piezas del régimen iraní. Por un lado, al secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Lariyani. Por otro, al jefe de los terroristas de Basij —grupo vinculado a la Guardia Revolucionaria de Irán—, Golamreza Soleimani.

La noticia ha sido confirmada por el ministro de Defensa israelí, Israel Katz. "Lariyani y el comandante de los Basij fueron eliminados durante la última noche y se han unido en las profundidades del infierno a Jamenei (el anterior líder supremo de los Ayatolás, asesinado el 28 de febrero), jefe del programa de aniquilación", señala la nota publicada por su oficina.

Katz ha asegurado que tanto él como el primer ministro, Benjamin Netanyahu, han ordenado a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) mantener la presión sobre la cúpula del régimen. El objetivo es "cortar repetidamente la cabeza del pulpo y evitar que vuelva a crecer". Además, ha subrayado que las fuerzas armadas seguirán operando con gran intensidad para destruir la infraestructura estratégica clave y eliminar las capacidades de lanzamiento de misiles, forzando un retroceso de varias décadas en el poderío militar iraní.

El titular de Defensa también hizo alusión a la sintonía con la nueva Administración en la Casa Blanca, destacando que el presidente estadounidense, Donald Trump, "habló sobre la alta tasa de cambio en la cúpula". En este sentido, celebró poder comunicar a Washington la eliminación de dos figuras de alto rango.