Israel busca reducir a cero la ayuda militar de EEUU

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha expresado este domingo su firme intención de prescindir por completo de la financión que recibe su nación por parte de Washington en materia de defensa. "Quiero reducir a cero la ayuda financiera estadounidense, el componente financiero de la cooperación militar que tenemos, porque recibimos 3.800 millones de dólares al año", ha señalado el dirigente durante una entrevista concedida al programa 60 Minutes de la cadena norteamericana CBS. En este sentido, ha considerado que ya "es hora" de que el Estado hebreo deje de estar condicionado por este vital respaldo económico, iniciando esta transición "ahora" mismo, ya que "podría reducirse muy rápido".

Los programas de ayuda militar a Israel, llamados Memorando de Entendimiento (MOU), duran diez años. El último arrancó en 2019, pero fue negociado durante la administración de Barack Obama y se firmó oficialmente el 14 de septiembre de 2016. Netanyahu es consciente de que aunque Israel tenga garantizado un nuevo acuerdo con la administración Trump, el horizonte para dentro de una década es más incierto, de modo que tiene como objetivo llegar a un escenario de total independencia.

Por otra parte, el jefe del Gobierno ha sido preguntado por una reciente encuesta elaborada por el Centro de Investigaciones PEW. Dicho estudio demoscópico revela que el 60 por ciento de los adultos norteamericanos tiene una opinión desfavorable del Estado judío, motivado en gran medida por la actual guerra en Gaza y el Líbano. Ante estos datos, ha responsabilizado directamente a la manipulación en plataformas digitales, a las que ha llegado a calificar como el "octavo frente de guerra".

A ese respecto, el líder conservador ha defendido de forma tajante que su Ejército "ha hecho todo lo humanamente posible para poner a salvo a civiles inocentes". Como prueba de ello, ha recordado que las tropas han enviado "millones de mensajes de texto", realizado "millones de llamadas telefónicas" y distribuido "folletos y panfletos" para avisar a la población antes de los bombardeos. A pesar de estos esfuerzos, ha lamentado que el "deterioro del apoyo" en suelo estadounidense se "correlaciona casi al 100%" con el crecimiento exponencial de las redes.

En esta misma línea, ha subrayado que "varios países" han "manipulado las redes sociales" de un "modo inteligente" que "ha perjudicado mucho" a la imagen de su nación a nivel internacional. "Se ha visto asediado en el frente mediático, en el propagandístico (...) y no lo hemos hecho bien en la guerra propagandística", ha reconocido. Al ser consultado por los posibles "errores" cometidos durante las operaciones militares, ha admitido que "en la guerra los ejércitos a veces fallan y mueren civiles", pero ha matizado que se trata de equivocaciones indeseadas y "no cosas que sucedan a propósito".

Cabe recordar que las operaciones militares continúan activas en varios frentes para garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Según los datos proporcionados por las instituciones controladas por el grupo terrorista Hamás, alrededor de 850 palestinos han perdido la vida por los ataques contra el enclave, pese al alto el fuego en vigor desde octubre de 2025.

Simultáneamente, en la frontera norte, el Ministerio de Salud del Líbano ha informado este mismo domingo de que los ataques contra las posiciones de los terroristas de Hezbolá desde el pasado 2 de marzo han dejado ya 2.846 víctimas mortales y 8.693 heridos. Todo ello se enmarca en medio de una nueva escalada de combates tras el reinicio de las hostilidades impulsado por las milicias chiitas al dictado de Irán.