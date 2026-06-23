Irán acepta inspecciones de "honestidad nuclear", según EEUU

Es la mayor baza de Estados Unidos: Irán no tendrá armas nucleares. El presidente del país, Donald Trump, asegura que el país del Golfo Pérsico no sólo ha adquirido el compromiso de no adquirir ni fabricar este tipo de armamento sino que además está dispuesto a que se realicen inspecciones periódicas para confirmar que el régimen de los ayatolás cumple con lo acordado. Así lo habrían pactado en las últimas horas las delegaciones negociadoras de ambas partes, según ha confirmado el mandatario norteamericano a través de su red Truth Social.

"Irán aceptará grandes inspecciones de armas para garantizar la 'Honestidad Nuclear' durante mucho tiempo en el futuro", ha exclamado el presidente Trump. Un logro achacable a su segundo de a bordo, el vicepresidente J D Vance, quien encabeza el equipo enviado por EEUU a Lucerna para cerrar los aspectos técnicos pendientes tras la firma del Memorando de Entendimiento con Irán. Según ha explicado él mismo, han sido "36 horas muy productivas" en Suiza.

.@VP says the negotiating team accomplished a "classic Trump deal" in Switzerland. "Where IF Iranian assets are ever unfrozen, they're going to go to make American farmers richer, and to feed the Iranian people... that's great for our people, great for the people of Iran, and… pic.twitter.com/C2KmCPvTob — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) June 22, 2026

"Número uno: establecimos el mecanismo para asegurar no solo que el Estrecho de Ormuz esté abierto, sino que permanezca abierto. Número dos: establecimos el mecanismo adecuado para garantizar el alto el fuego regional. Y tenemos a los iraníes permitiendo la entrada de inspectores de armas, inspectores nucleares, al país por primera vez en mucho tiempo", ha detallado Vance.

.@VP: "You can't trust anybody's words—you have to trust what they actually do. Letting in the inspectors is a big deal—but again, we're going to see what they actually let the inspectors do once they're in the country. That's going to continually be part of our negotiation." pic.twitter.com/LrqtkOkn8j — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) June 22, 2026

No obstante, a la vista de lo que ocurrido el pasado con Irán, Vance ha preferido ser prudente y esperar a ver qué permite Irán que revisen los inspectores cuando se encuentren en el país antes de lsnzar las campanas al vuelo. "No se puede confiar en las palabras de nadie", ha advertido.

¿Cómo será la liberación de fondos iraníes?

En cuanto a la liberación de 12.000 millones de dólares de fondos iraníes congelados, que tanto ha celebrado la delegación iraní, Vance ha asegurado que el equipo negociador ha logrado un "clásico acuerdo Trump", por el que el dinero termina retornando a Estados Unidos. La República Islámica tendría que comprar insumos del país norteamericano.

"Si los activos iraníes se descongelan alguna vez", ha dicho después de asegurar que para que ocurra debe cumplir con cada punto del acuerdo, "se van a usar para hacer más ricos a los agricultores estadounidenses, y para alimentar al pueblo iraní". "Eso es genial para nuestra gente, genial para el pueblo de Irán, y fundamentalmente, contribuirá a esta arquitectura de seguridad regional que construimos", ha añadido.

.@VP says the negotiating team accomplished a "classic Trump deal" in Switzerland. "Where IF Iranian assets are ever unfrozen, they're going to go to make American farmers richer, and to feed the Iranian people... that's great for our people, great for the people of Iran, and… pic.twitter.com/C2KmCPvTob — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) June 22, 2026

El gobernador del Banco Central de Irán, Abdolnaser Hemmati, ya ha salido a desmentir este extremo. Según ha indicado a la agencia afín Tasnim, el primer fondo –de 6.000 millones de dólares– servirá para adquirir "bienes esenciales y medicamentos". "Si el precio y la calidad de los productos estadounidenses son más adecuados que los de otros países, no tenemos ningún impedimento para comprarlos", ha dicho rechazando que tengan obligación alguna de comprar insumos agrícolas a Estados Unidos.