Incendiado un buque cisterna en Ormuz tras el ataque con un proyectil desconocido

El impacto de un proyectil de origen desconocido contra un buque cisterna, en la noche del lunes, ha provocado un incendio a bordo de la referida embarcación que se encontraba a ocho millas náuticas (unos 14,8 kilómetros) al este de la localidad de Limah, en Omán, y en pleno estrecho de Ormuz.

"Un buque cisterna ha informado de que, mientras navegaba en dirección sur, fue alcanzado por un proyectil desconocido en el costado de babor, lo que provocó un incendio", ha informado el Centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés).

Por causa de este incidente, ha agregado la autoridad marítima, no han sido registradas hasta el momento víctimas ni tampoco ningún tipo de impacto medioambiental.

Extremar la precaución

Al hilo de lo sucedido, tras indicar que las autoridades están investigando las circunstancias que rodean a este hecho, el UKMTO ha recomendado a los buques que naveguen la zona que lo hagan "con precaución" y que comuniquen "cualquier actividad sospechosa".

Estos hechos se producen mientras Irán, que está negociando con Estados Unidos un acuerdo de paz para poner fin a la guerra que estalló el pasado mes de febrero, mantiene que el estratégico paso de estrecho de Ormuz --una de las principales vías comerciales del mundo-- permanecerá bajo su control mientras duren las conversaciones y está planeando un sistema completo de "peajes" que deberá abonar cualquier carguero que atraviese sus aguas.

Gran complejidad

Asimismo, entre el pasado viernes y sábado, al menos ocho barcos que trataban de salir del golfo Pérsico bordeando la costa de Omán dieron media vuelta en su marcha, lo que constituye una de las señales más recientes de que la reapertura del estrecho sigue entrañando gran complejidad.

Con relación al ataque contra el referido buque, las autoridades iraníes no se han pronunciado oficialmente al respecto, aunque sí ha informado del mismo la radiotelevisión estatal iraní IRIB, que --citando fuentes que no ha especificado-- ha señalado que se trataría de una embarcación catarí que pretendía cruzar el estrecho con el apoyo de la Armada estadounidense, siendo finalmente atacado tras ignorar repetidas advertencias.