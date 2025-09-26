La España de Sánchez vive a crédito: el aumento de deuda pública supera ya el crecimiento del PIB nacional

Pedro Sánchez asegura que los españoles vivimos el mejor momento económico de nuestra historia. Lo hace pese a la evidente pérdida de poder adquisitivo de los ciudadanos y a que los datos de PIB están inflados por el gasto público que paga con los impuestos disparados y elevados en más de 160.000 millones de euros desde su llegada. Pero, para colmo, ese mismo PIB crece ya por debajo del aumento de la deuda. Traducido: que la riqueza extra de la que alardea Sánchez es una riqueza prestada, debida y por la que se pagan intereses cada minuto.

Los datos son claros. El PIB del año 2017 alcanzó un volumen total de 1.170.024 millones de euros. El PIB en el año 2024, tomando ejercicios cerrados, finalizó en 1.594.330 MM€. Es decir, que el auge total fue de 424.306 millones de euros.

En el otro lado de la balanza podemos observar lo que ha pasado en el mismo periodo de tiempo con la deuda pública. Pues bien, esa deuda en 2017 se situó en 1.184.148 millones de euros. Y en 2024 la deuda pública finalizó en 1.620.569 millones de euros. Traducido: ha crecido en 436.421 millones de euros. O, dicho de otro modo, un importe superior al del aumento del PIB. Todo ello, sin olvidar que el auge publicitado del dato del PIB incluye un gasto público totalmente disparado que se paga con la pérdida del poder adquisitivo de los hogares y empresas por culpa de un ascenso de 160.000 millones de euros de los impuestos y cotizaciones desde la llegada de Pedro Sánchez.

Evolución PIB anual España

En resumen, que la riqueza aparentemente incrementada es la riqueza debida y, todo ello, en medio de una brutal ineficacia económica porque, por el camino, se ha engrasado la subida teórica del dato de PIB con 99 subidas de impuestos muy reales que explican que ese aumento aparente del PIB no solo no haya llegado al bolsillo de los contribuyentes sino que, de hecho, ha salido de esos mismos bolsillos.

Hay que recordar que esta explicación tiene pruebas evidentes en el poder adquisitivo de los españoles. Así, nada menos que un 35,4% de los hogares con niños en España no han podido tener ni una semana de vacaciones este verano. Se trata del último hito económico de lo que Pedro Sánchez califica como el "cohete económico" español.

Evolución de la deuda en España.

Y hay mucho más. España es el segundo país europeo con mayor pobreza infantil, el segundo en paro de larga duración, el primero en paro general, juvenil y femenino, el tercero en pobreza relativa total y el quinto en pobreza severa.