EEUU impulsa su industria nuclear con un acuerdo de 80.000 millones

El Gobierno de Estados Unidos ha llegado a un acuerdo con las empresas Cameco, Westinghouse y Brookfield para la construcción de reactores nucleares a gran escala por un valor de al menos 80.000 millones de dólares, utilizando para ello la tecnología de reactores nucleares de Westinghouse.

Cameco es la empresa de uranio que cotiza en bolsa más grande del planeta. Por su parte, Brookfield es un fondo de inversión que gestiona más de 200.000 millones de dólares en activos, mientras que Westinghouse es una empresa que proporciona productos y servicios de plantas de energía nuclear. Tanto Cameco como Brookfield son empresas canadienses, mientras que Westinghouse es una empresa con sede en Estados Unidos.

En un comunicado emitido por Westinghouse este mismo martes, se explica que esta colaboración "facilitará el crecimiento y el futuro de la industria nuclear estadounidense y la cadena de suministro que la respalda". Este acuerdo podría llegar a generar más de 100.000 empleos tan sólo en la construcción, según estas empresas. "El programa consolidará a Estados Unidos como una de las potencias mundiales en energía nuclear e incrementará las exportaciones de la tecnología de generación de energía nuclear de Westinghouse a nivel mundial", explica la empresa estadounidense.

Una tecnología puntera en energía nuclear

Para llevar a cabo un proyecto de tal envergadura, se contará con los reactores que son el nombre de AP1000, que es el reactor más avanzado que está disponible en el mercado. Es más, la tecnología AP1000 ha sido seleccionada para programas de energía nuclear en países como Polonia, Ucrania y Bulgaria. En la actualidad hay seis reactores AP1000 en funcionamiento, dos de ellos están en Estados Unidos y cuatro en China.

La tecnología de Westinghouse es una de las más importantes a nivel mundial en el sector de energía nuclear, ya que sirve de base a más de la mitad del parque nuclear operativo en todo el planeta. La construcción de estos reactores nucleares también se hacen con la mirada puesta en la IA, ya que estos servirán para abastecer de energía a esta herramienta que ya está cambiando el mundo.

"Esta histórica colaboración con la principal empresa nuclear estadounidense contribuirá a materializar la gran visión del presidente Trump de revitalizar plenamente a Estados Unidos y ganar la carrera global de la inteligencia artificial. El presidente Trump prometió un renacimiento de la energía nuclear, y ahora lo está cumpliendo", ha declarado Chris Wright, Secretario del Departamento de Energía de Estados Unidos.

Se podrían crear más de 100.000 empleos

A nivel de empleo, y a los 100.000 posibles trabajos que se generarían en el sector de la construcción, desde Westinghouse se estima que "cada proyecto Westinghouse AP1000 de dos unidades crea o mantiene 45.000 empleos en manufactura e ingeniería en 43 estados."

Esto quiere decir que, en cada proyecto que conlleva la construcción y operatividad de dos reactores nucleares del modelo AP1000 se generan o mantienen 45.000 puestos de trabajo a lo largo de todo el ciclo del proyecto, creando empleo hasta en 43 estados del país, ya que no todas las fábricas y empresas especializadas están ubicadas en la misma región, de manera que aunque los reactores se instalen en un determinado estado, los componentes necesarios para su construcción son fabricados en otra parte de Estados Unidos.

Así pues, vemos que Estados Unidos se suma a otros países como el Reino Unido en su apuesta por la energía nuclear, mientras que el Gobierno de Pedro Sánchez sigue demonizando esta fuente de energía y sigue confiando ciegamente en las energías renovables.