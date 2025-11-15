¿Viviendas "de laboratorio" o progreso? ¿Por qué cada vez hay más edificios cebra en las ciudades de España?

La arquitectura, que se diferencia principalmente de otras disciplinas técnicas, como la ingeniería, por el importante componente artístico que integra, es en buena medida reflejo del ethos de las comunidades humanas. Ahora, en las ciudades españolas se ha comenzado a detectar el auge de un nuevo modelo de edificio que, debido a sus características particulares, podría llegar a redefinir la identidad arquitectónica de las grandes urbes.

Estos son los conocidos como "edificios cebra", que se han popularizado en redes sociales y despiertan tanto la ilusión de quienes son más favorables a la innovación como el rechazo de aquellos que valoran en mayor medida la conservación de la esencia de los centros urbanos. Pero ¿a qué se debe esta nueva moda? ¿Tienen estos edificios alguna ventaja en comparación con los inmuebles convencionales?

La clave son las fachadas

Los edificios cebra, de acuerdo con lo señalado por los responsables de la cuenta que ha popularizado estos edificios en redes sociales y ha establecido este nombre para referirse a ellos, son las "construcciones recientes cada vez más comunes en toda la península" que, por la forma en que son construidos, presentan un aspecto homogéneo que recuerda, precisamente, a las franjas blancas y negras propias de las cebras. De hecho, es lo particular de su aspecto, además de la proliferación de este tipo de edificios, que ya suman más de mil en España, lo que ha llamado la atención de muchos ciudadanos.

Así lo detalla en declaraciones a Libre Mercado el arquitecto Ramón Andrada, vocal de Patrimonio de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM), que explica que el auge de estos edificios se debe, principalmente, a que desde hace años los promotores de viviendas han estado persiguiendo la prefabricación con el fin de tener un mayor control de los procesos industriales relacionados con la construcción de los inmuebles. De hecho, en este sentido destaca que las ventanas alargadas, que son uno de los elementos característicos de los edificios cebra, surgen en la década de 1930 como resultado de las nuevas corrientes de la arquitectura moderna.

En este sentido, Andrada asegura que, en la arquitectura moderna, precisamente se da una tendencia hacia la prefabricación de la construcción de los edificios. No obstante, afirma que hasta el momento la construcción de edificios o viviendas prefabricadas no ha tenido éxito en nuestro país porque no existen solares iguales y, sin embargo, lo cierto es que la arquitectura y los edificios se desarrollan en los terrenos y solares dispuestos para ello.

En relación con el diseño de los edificios cebra, Andrada explica que, en términos técnicos, la innovación que presenta su aspecto en realidad se limita únicamente a la fachada de los edificios, porque su interior y su estructura siguen los modelos tradicionales –es decir, el interior y la estructura de estos inmuebles no se ajustan a los procesos de construcción prefabricada–. De esta forma, en lugar de ser revestidos con ladrillo, como suele ser habitual, la fachada de los edificios se conforma con grandes bloques de color blanco.

Por tanto, con modelos como los edificios cebra, los promotores logran introducir en cierta medida la construcción prefabricada, pero conservando el estilo tradicional tanto para los interiores como para la estructura. En cualquier caso, el vocal del COAM sostiene que, pese a lo anterior, la imagen que transmiten estos edificios es la de ser "objetos muy asépticos", incluso edificios "de laboratorio", que muestran cómo la arquitectura, los edificios y las viviendas se han convertido actualmente simplemente en objetos sin identidad propia.

Auge de los edificios cebra

Con todo, no existe un único factor que explique el auge de los edificios cebra de las grandes ciudades españolas. Al contrario, es un cúmulo de razones las que explican que este tipo de edificaciones sean cada vez más habituales. Así, Andrada detalla que, por un lado, debemos tener en cuenta que, desde la crisis que vivió el sector a partir del año 2010, desde el sector se pensó en una nueva reorganización para la construcción de viviendas y se impulsó la prefabricación y la estandarización de los inmuebles y su proceso de construcción. En consecuencia, al emplear procesos cada vez más similares en la construcción, los edificios comienzan también a asemejarse estéticamente.

Del mismo modo, las nuevas tendencias de aislamiento energético, sobre todo en lo que respecta a las fachadas, explica la construcción de este tipo de edificios. En este sentido, el vocal del COAM incide en que la búsqueda de la estandarización y la prefabricación de las viviendas fue resultado de la intención de los promotores por controlar los factores constructivos en las obras y hacer frente a la escasez de mano de obra. De esta forma, Andrada subraya que se trató de controlar la fabricación de los elementos constructivos de las viviendas y los materiales utilizados, lo que garantizaba una mayor previsibilidad respecto a los precios y plazos de la construcción de las fachadas. Como vemos, el factor económico fue uno de los elementos que motivaron la construcción de estos edificios.

Ahora bien, Andrada explica que la rentabilidad de la construcción de los edificios cebra no es necesariamente mayor que la de un edificio convencional. El motivo es que el precio final de la construcción depende de los materiales empleados. Por ello, los grandes panales blancos característicos de las fachadas de los edificios cebra pueden ser elaborados con una amplia gama de materiales, lo cual influye en su calidad y su precio. A este respecto, el arquitecto detalla que los panales de las fachadas de los edificios cebra pueden ser elaborados con hormigón –son los más tradicionales–, con piedra artificial –que están compuestos de resina– o, incluso, de aluminio –los de última generación, que son más ligeros pero, al mismo tiempo, más caros que los anteriores–.

En relación con el precio final de las viviendas y el factor económico que podría explicar el creciente interés de los promotores por los edificios cebra, tal y como explica Andrada, a las distintas posibilidades de precios de los panales de las fachadas cabe añadirle también que el precio de la construcción supone entre el 25% y el 30% del precio final del inmueble. Por su parte, el coste del suelo del terreno donde se levantan las viviendas puede llegar a suponer hasta el 60% del precio final. Asimismo, el arquitecto explica que, al igual que con los precios, la calidad de estos edificios no es necesariamente mayor o menor, sino que depende de distintos factores, como los espacios disponibles, la orientación o la ventilación, y las fachadas son uno de estos elementos.

Con todo, Andrada asegura que el auge de estos edificios en las ciudades se debe a que, en los últimos treinta años, además de la estandarización de la construcción, también se ha producido una homogeneización del planeamiento urbanístico, lo cual favorece la construcción de edificios de características similares. Así, aunque no se atreve a asegurar que este tipo de edificios sean el futuro de la arquitectura, sí admite que existe ya una tendencia hacia la estandarización, si bien confía en que el elemento tradicional podría suponer un freno para la proliferación de este tipo de edificios.