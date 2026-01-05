El Dacia Sandero, el coche más vendido en España en 2025: la lista del 'top 10'

6 / 10

Fuera del top 5

En sexta posición de los modelos con más ventas durante 2025 se encuentra Toyota Corolla con 20.833 unidades. En términos generales, la marca Toyota, en línea con el notable desempeño mes a mes, ha logrado cerrar el año como la marca más popular en España, con un total de 96.290 ventas en el conjunto de los 12 meses del año, un 0,7% más que en el año anterior.