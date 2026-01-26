En una relevante intervención para el análisis económico nacional, el programa Con Ánimo de Lucro de esRadio Libre Mercado, ha contado con la presencia de Robert Amsterdam. El abogado internacional, fundador y socio director de Amsterdam & Partners LLP, ha aprovechado los micrófonos de esRadio para lanzar una de las críticas más feroces que se recuerdan contra el sistema tributario español.

El despacho de Amsterdam ha ganado notoriedad global por denunciar lo que califica como un "régimen de terror" y una violación sistemática del Estado de derecho por parte de la Agencia Tributaria (AEAT). Durante la entrevista, Amsterdam subrayó su vasta experiencia de 50 años en la práctica legal internacional para sentenciar que, bajo su criterio, no existe un sistema fiscal en el mundo "peor que el de España".

Las bonificaciones a inspectores

Uno de los puntos más controvertidos destacados por el abogado es el sistema de incentivos financieros o "bonus" que reciben los inspectores de Hacienda en España. Según el socio director de Amsterdam & Partners LLP, esta práctica es "completamente corrupta", ya que premia a los funcionarios por la recaudación de impuestos adicionales, incluso cuando las liquidaciones son posteriormente corregidas por los tribunales.

Para Amsterdam, esta estructura incentiva prácticas injustas y destruye la seguridad jurídica de ciudadanos y empresas. Por un lado deja en situación de indefensión al contribuyente mediante el esquema de "pague primero, reclame después" anulando en la práctica el derecho a la defensa. El despacho además ha denunciado que Hacienda utiliza al Ley Beckham como "trampa" para atraer a extranjeros y, años después, someterlos a auditorías agresivas que terminan constándoles millones de euros.

El "despertar" del contribuyente español

Amsterdam ofreció una conclusión demoledora sobre la pasividad de la sociedad española ante esta situación. Comparó a los ciudadanos con ranas dentro de un barreño de agua que se calienta progresivamente: el sistema no es democrático y los contribuyentes están siendo "hervidos" sin darse cuenta de la gravedad del entorno en el que se encuentran. Por ese motivo, insistió en varias ocasiones a lo largo de la entrevista en que los contribuyentes españoles tienen que "despertar" y alzarse contra los terribles abusos de la Hacienda española.

Al calificar a España como la "Corea del Norte fiscal", el jurista estadounidense advierte que la arbitrariedad en la aplicación de las normas y el uso de la inteligencia artificial para el control tributario suponen un riesgo existencial para la libertad civil y el futuro económico del país. Con esta entrevista, Con Ánimo de Lucro se consolida como el espacio esencial para entender la ofensiva legal internacional que Amsterdam & Partners LLP ha iniciado ante organismos como la OCDE y la ONU para frenar los abusos de la Hacienda pública española.