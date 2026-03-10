El precio de la gasolina y el diésel sigue disparado este 10 de marzo

La escalada de tensiones en Oriente Próximo continúa golpeando el precio del crudo y trasladándose a las gasolineras españolas. Según los datos de DieseloGasolina, los carburantes mantienen una tendencia alcista, con importantes diferencias entre estaciones y regiones este 10 de marzo.

La gasolina 95 (G95E5) registra un rango de precios entre 1,676 y 1,721 euros por litro. La gasolina 98 se sitúa alrededor de 1,82 euros por litro y 1,862 euros por litro. Mientras, el diésel A se mueve entre 1,833 y 1,863 euros por litro y el diésel B escala hasta una media de 1,886 euros por litro.

Esto implica que llenar un depósito medio de 50 litros puede costar cerca de 85 euros con gasolina 95 y por encima de los 92 euros con diésel A, dependiendo de la estación de servicio.

El bloqueo virtual del Estrecho de Ormuz

El epicentro de esta situación es el Estrecho de Ormuz, por donde transita aproximadamente el 20% del petróleo mundial. Aunque no existe un cierre oficial, las navieras han reducido el tráfico por el riesgo de ataques con drones y misiles. Este "bloqueo virtual" ha obligado a países productores como Kuwait y Emiratos Árabes Unidos a fondear sus buques ante la imposibilidad de exportar, afectando la disponibilidad de crudo en Europa y presionando los precios al alza.

Impacto global y riesgos económicos

El aumento de los precios del petróleo y de los carburantes tiene repercusiones más allá de España. China ha adoptado medidas proteccionistas restringiendo la exportación de combustibles para asegurar su abastecimiento interno.

Estados Unidos se enfrenta a la presión política ante la posibilidad de que la inflación se descontrole en un año electoral. Mientras, Europa sigue expuesta a la volatilidad internacional, lo que mantiene la incertidumbre sobre los costes energéticos a corto plazo.