Aagesen pide "no demonizar" las renovables mientras señala a la nuclear

Unos días después de la publicación del último informe sobre el apagón, el de los operadores europeos que vuelve a evitar señalar culpables, la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha comparecido en la comisión del Senado para volver a lanzar el mensaje de que "el evento fue inédito, imprevisible" y tuvo un "origen multifactorial".

En su comparecencia ante los senadores y a preguntas del popular Miguel Ángel Castellón, Aagesen ha negado que el sistema fuera "un castillo de naipes" y ha rechazado, pese a los múltiples testimonios al respecto, algunos lanzados desde esa misma sala, que hubiera habido avisos en los días previos. La ministra se ha escudado en los "informes", el de ENTSOE, la CNMC y el propio Ministerio, para negar que el sistema no estuviera preparado para gestionar tan intensa penetración renovable. Preguntada repetidamente por la gestión de Beatriz Corredor y por la ocasión en que señaló un "experimento" en una planta como origen del suceso, ha dicho que no tenía información y no entraría "a valorar" intervenciones de Red Eléctrica.

Interrogada directamente sobre la posible responsabilidad de Corredor, que sigue en el cargo casi un año después del apagón, ha insistido en que ningún informe oficial "habla de responsabilidades". "Los procedimientos legislativos y judiciales tienen que ser garantistas y dirimirán responsabilidades", ha dicho la ministra. Tampoco ha querido opinar sobre el hecho objetivo de que el día del apagón sólo estaban operando nueve centrales síncronas y ahora el sistema, con el denominado "mecanismo reforzado", opera con veinte: "No voy a hacer juicios de opinión".

Después de que el senador leyera algunas de las conversaciones filtradas en las horas previas del apagón avisando de que faltaba nuclear, Aagesen ha pedido la "máxima transparencia" a las eléctricas, asegurando que las empresas no han querido compartir todos los datos sobre el apagón. "Sería transparencia que se hiciera pública cualquier información del 28 de abril", ha dicho insistiendo en que "no había aviso, alerta ni señal de que pudiera ocurrir lo que ocurrió".

También ha salido en defensa de las energías renovables: "En ningún informe apuntan a las renovables como la causa", ha dicho mientras exhibía la portada de un diario con una información sobre las nucleares. "Las propias centrales nucleares han dicho que tienen dificultades para hacer un control dinámico de tensión, no tienen capacidad de controlar la tensión dinámica", ha dicho.

Las palabras de Aagesen sobre las sobretensiones que no se pudieron controlar y el papel de la nuclear apuntan a supuestas dificultades de las nucleares para responder en el momento a las oscilaciones de tensión propias de un sistema con alta penetración renovable que ya comentó el Ministerio. El sector respondió en su día recordando que la nuclear aporta potencia firme a la red tanto para estabilizar la frecuencia como la tensión.

En línea con sus últimas declaraciones sobre la crisis iraní y las del presidente del Gobierno, Aagesen se ha jactado de los precios mayoristas de la electricidad, un "motivo de orgullo país", y tras su señalamiento a la nuclear, ha apuntado que "demonizar" a la renovable no es positivo.

"El día 28 con los elementos regulatorios existentes, no debería haber ocurrido lo que ocurrió", ha dicho sobre el apagón, mientras el senador popular insistía en que se trató de un "fallo sistémico" y no un fallo aislado del que venían alertando los propios técnicos de Red Eléctrica.