Los audios del apagón que dejan en evidencia a Aagesen y Corredor: "Es que apenas hay nuclear"

Unas horas después de que Sara Aagesen repitiera en el Senado que el apagón fue algo "inédito, imprevisible" y que "no había aviso, alerta ni señal de que pudiera ocurrir lo que ocurrió" han trascendido audios reveladores de conversaciones entre operadores, Red Eléctrica, y clientes que desbaratan su versión.

Miembros de la comisión del Senado que investiga lo que ocurrió el 28 de abril desde hace meses han podido escuchar este lunes un total de 17 conversaciones sobre la situación que vivía el sector eléctrico en la mañana del apagón y días antes que revelan la preocupación de los operadores ante una situación de oscilaciones anormales que en Red Eléctrica veían origen claro pese a que se lleve casi un año diluyendo las responsabilidades. Este es uno de los fragmentos, del 16 de abril, a los que ha tenido acceso Libre Mercado: doce días antes del cero ya se hablaba ya de la ausencia de respaldo de la energía nuclear, a la que este lunes intentaba señalar Aagesen.

Operador Eléctrico: Estamos sufriendo picos de tensión que nos están obligando a regular en todas las subestaciones Red Eléctrica: Es porque apenas hay nuclear en el sistema... Ya pasó ayer tarde y no es algo puntual.

Dos días antes del apagón, el día 26, desde Red Eléctrica no dudaban en señalar como responsables de las sobretensiones a la fotovoltaica y sus entradas y salidas del sistema:

Operador Eléctrico: Llamaba para ver que pasa, porque estamos teniendo un montón de oscilaciones. Red Eléctrica: Sí, es por problemas de la fotovoltaica.

El día 28, una jornada frenética desde primera hora según han revelado las eléctricas y miembros del sector, se produjeron numerosas llamadas y avisos como esta desde Metro de Madrid, a las 11 y 20 de la mañana, que confirma que la situación no era nueva:

Metro Madrid: Estamos teniendo un montón de incidencias en acometidas y sistemas de emergencias. Operador Eléctrico: Sí, tenemos un montón de problemas con REE. Las quejas son permanentes Metro Madrid: Pero esto además es que ya nos ha pasado algún día antes. Operador Eléctrico: Sí, en otros días ha pasado. Estamos en contacto con REE, pero nos dicen que no saben... Podéis pasarnos las quejas.

Un cliente, a las 11.01, también llama alarmado de la situación alertando de que ya había ocurrido.

Cliente: Os llamamos para ver si sabéis que pasa, la tensión de la línea está muy baja (128) Operador Eléctrico: Sí, lo sé. Es que en la red de REE están subiendo y bajando las tensiones y nos está subiendo y bajado. Cliente: Es que la semana pasada ya tuvimos una muy gorda. Operador Eléctrico: Yo te la regulo.

Muy poco antes del apagón, a las 11.47, una conversación entre Red Eléctrica y un operador confirmaría que se temían problemas a largo plazo por "la solar":

REE: Es un tema nuestro. Operador Eléctrico: En una hora ya llevamos 5 ó 6. ¿Sabéis si es por la generación? REE: Sí, es la solar que entra por ajustes. Hemos metido una reactancia y no ha hecho nada. Operador Eléctrico: ¿Y sabes si va a estar así todo el día? REE: Y no sólo el día, ¡veremos a ver este verano!.

Otras dos conversaciones también del 28 reflejan la preocupación por las oscilaciones, con "continuas altas y bajas" de tensión. "Es tema de la fotovoltaica", responde Red Eléctrica. A las 11. 51, mientras, otro operador llama preocupado por los "picos de tensión". "Sí es un vaivén de tensión importante. Es por la entrada de la solar", responden desde Red Eléctrica. "Pues así nos puede disparar las plantas, entre otras la de *******", contesta el operador a lo que responde Red Eléctrica. "A las 10,40h ha habido una grande y a las 11h otra importante.... no nos da tiempo a regular". Una frase del operador del sistema que dejaba entrever la cuestión clave: un mix energético inmanejable por una gran penetración renovable.

Los "disparos", es decir, las desconexiones de plantas por seguridad ante las sobretensiones en efecto se produjeron, desencadenando un apagón histórico del que se sigue sin asumir responsabilidades.