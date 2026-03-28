'Operador Nuclear' destapa otra mentira de Beatriz Corredor sobre el apagón

En la tensa comparecencia de Beatriz Corredor en la Comisión del Senado que investiga el apagón, y que coincidió con la difusión de nuevos audios que desbaratan su versión sobre lo ocurrido, la presidenta de Red Eléctrica (Redeia) volvió a defender que ni la compañía ni ella misma tuvieron responsabilidad alguna en lo que pasó. Así lo afirmó, tajante, mientras le leían algunas de las frases que decían los operadores de cómo funcionaba el sistema ese día y días previos, apuntando a falta de nuclear y a oscilaciones provocadas por "la solar" que los técnicos trataban de solventar.

Para apuntalar su relato, Beatriz Corredor volvió a señalar a las eléctricas en momentos como el del interrogatorio del portavoz de Vox, Fernando Carbonell, que le recordó que el día del apagón "sólo había tres nucleares" funcionando y "la mayoría concentradas en una esquina de la península, pese a lo que establece el Plan de Desarrollo 2021-2026 sobre la estabilidad en la red. El día del apagón estaban en marcha un reactor de Almaraz, Vandellós y Ascó, como reflejan los datos del Consejo de Seguridad Nuclear.

Corredor, que insistió en defender el mix energético de ese día diciendo que "la normativa técnica se siguió estrictamente", afirmó que los grupos disponibles "dependen en todo caso de que, para empezar, los propietarios de esas plantas de generación las aporten o no al sistema". "Si no están disponibles, es porque así las ha declarado su propietario" y "no se puede contar con ellos", dijo obviando que es Red Eléctrica quien da permiso a las plantas para desacoplarse del sistema.

Este nuevo señalamiento al sector ha sido respondido en las redes sociales por el ingeniero Alfredo García, @OperadorNuclear, que ha precisado los datos de la nuclear ese día y sobre todo las responsabilidades sobre ello. García recuerda que de los siete reactores españoles "sólo uno no estaba disponible, Trillo, que estaba en recarga". "Los otros seis estaban disponibles: cuatro pidieron autorización para apagar o bajar potencia por los bajos precios de la electricidad", en alusión a Cofrentes y Almaraz I, apagados, y a Ascó I y Almaraz II, que operaban al 70%. Mientras, Vandellós y Ascó II estaban operando al 100%.

Beatriz Corredor, presidenta de Red Eléctrica, mintió en la comisión del Senado sobre el apagón. pic.twitter.com/WSyy0nhw58 — Operador Nuclear (@OperadorNuclear) March 26, 2026

Según recuerda García fue Red Eléctrica quien autorizó la situación, que provocó que "aproximadamente el 50%" del parque nuclear español estuviera parado ese día.

El divulgador lanza varias preguntas a Corredor sobre lo ocurrido el 28 de abril: ¿Quién ordenó operar en esas condiciones durante varios días? ¿Por qué Red Eléctrica opera en modo reforzado después del apagón con más ciclos combinados y nucleares? ¿Se quería publicitar un mix altamente renovable poniendo en riesgo de forma irresponsable la seguridad del sistema eléctrico?