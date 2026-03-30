Mensaje al Gobierno de Almaraz I en el arranque de la que sería su última recarga

El reactor I de Almaraz, con fecha de cierre previsto para otoño de 2027 si el Gobierno no cambia de postura, inició este sábado la que sería su última recarga de combustible, un proceso que cada unidad de la central aborda cada 18 meses y en la que se aprovecha el parón para hacer múltiples revisiones y ajustes.

El calendario de cierre de las centrales nucleares españolas El Gobierno pactó en 2019 con las empresas un calendario de cierre de los siete reactores nucleares españoles que suponía que en 2035 ya no habría más centrales en marcha. El acuerdo, al que se ha venido agarrando el Gobierno cada vez que se ha cuestionado la medida, vino marcado por la presencia en el Ejecutivo de Podemos, que pedía el cierre inmediato de todas las centrales. Desde entonces el discurso de las propietarias ha ido girando hasta que el pasado mes de otoño las dueñas de la primera del calendario, Almaraz, solicitaron una miniprórroga de tres años, hasta 2030. Estas son las fechas previstas: Almaraz I: 1 noviembre 2027

Almaraz II : 31 octubre 2028

Ascó I : 2030

Cofrentes: 2030

Ascó II: 2032

Vandellós II: 2035

Trillo: 2035 Leer más

La central nuclear, cuyos propietarios han solicitado una prórroga hasta 2030 que ahora está estudiando el Consejo de Seguridad Nuclear y sobre la que tendrá la última palabra el Ministerio de Transición Ecológica, señala en su comunicado que se trata de la 31.ª recarga y no habrá más si el calendario nuclear se mantiene. Al respecto, recuerda la solicitud oficial de prórroga, enfatizando que Almaraz "cumple con todos los requisitos de la Revisión Periódica de Seguridad aprobada por el Consejo de Seguridad en el año 2020, y vigente hasta el año 2030".

También remarca que cada año los propietarios realizan inversiones en la planta "por valor de 50 millones de euros para la mejora, actualización y modernización de sus equipos" y que la central "se encuentra en las mejores condiciones técnicas para seguir operando, incluso hasta los 80 años (2063)", recordando cómo su gemela en Estados Unidos, la central de North Anna en Virginia, ya tiene licencia para operar 80 años.

Además, hace un relevante inciso: entre las tareas de recarga y las "muchas actividades que se van a ejecutar", destaca "la revisión general y reacuñado completo del estátor del alternador principal, lo que garantizará plenamente la seguridad y la fiabilidad del equipo durante, al menos, 20 años más. Esto demuestra una clara apuesta de sus propietarios por la continuidad de la Central Nuclear de Almaraz".

Esta recarga, como todas las que acomete la central, movilizará a una importante cantidad de trabajadores de la zona y de empresas del sector. En esta ocasión, "se incorporarán a la instalación 1.200 trabajadores adicionales a la plantilla habitual, la mayoría extremeños". Supone, señala la central, "un revulsivo económico para la zona, se realizarán más de 10.000 órdenes de trabajo y están planificadas 15 inversiones de mejora y actualización tecnológica que solo pueden realizarse cuando la unidad está parada, por lo que se implantan mientras se lleva a cabo la carga de nuevo combustible en el reactor".

Desde Almaraz, vuelven a aludir a los impuestos, una "inasumible carga impositiva, que supone más del 75% de sus costes variables", avisando de que "su viabilidad económica está seriamente comprometida". Recuerdan al respecto que la unidad 2 tuvo que parar entre el 3 y el 17 de marzo de 2026 al no resultar casada en el mercado eléctrico ni "ser requerida" por Red Eléctrica. "La actual situación del mercado eléctrico, en un entorno de elevada generación, y debido a la alta fiscalidad existente, puede ocasionar que las centrales nucleares queden fuera del mercado eléctrico", apunta.

Nucleares "en etapas de incertidumbre"

También recuerdan "el actual contexto internacional", en alusión a la guerra de Irán. En su opinión, "ha puesto de manifiesto de nuevo que la continuidad de las centrales nucleares como la de Almaraz es imprescindible para garantizar la seguridad de suministro, manteniendo la reducción de emisiones de CO2, con precios asequibles y reforzando la autonomía e independencia energética de España y Europa".

"El suministro eléctrico mediante generación nuclear garantiza siempre, pero aún más en etapas de incertidumbre, un precio de la energía eléctrica estable y mucho más económico que el proveniente de otras fuentes como el gas cuya alta volatilidad, en costes y suministro, impacta de manera directa incrementando los precios", avisan.