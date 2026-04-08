Cazadores en alerta: la UE avanza en su plan para vetar el plomo en las municiones

Bruselas vuelve a mover ficha en uno de los debates más sensibles para el sector cinegético: prohibir el uso de plomo en la munición. Según ha avanzado la Federación Europea de Caza y Conservación (FACE), el Comité de la UE encargado de estas decisiones —el conocido como REACH— tiene previsto reunirse a finales de abril para seguir debatiendo una propuesta que afectará directamente a millones de cazadores y a toda la industria asociada.

Por el momento, en la última reunión del Comité REACH quedó claro que las balas quedarían totalmente excluidas de las restricciones, lo que significa que el borrador actual solo afectaría a los perdigones de plomo, es decir, la munición que se utiliza principalmente en escopetas.

Aun así, el consenso está lejos. Varios Estados Miembros han mostrado dudas con respecto al calendario de aplicación, que consideran demasiado ajustado. Tampoco están de acuerdo con el periodo de transición de la medida, que se ha fijado en tres años. Piden ampliarlo a cinco e insisten en que cambiar de tipo de munición no es inmediato. Implica adaptar armas, infraestructuras (como campos de tiro) y asumir costes adicionales, tanto para profesionales como para aficionados.

¿Por qué se quiere limitar el plomo?

El debate no es nuevo. Desde hace años, distintos organismos europeos alertan de los posibles efectos del plomo sobre el medio ambiente y la fauna, especialmente en humedales, donde las aves pueden ingerir restos de munición.

Sin embargo, el sector cinegético insiste en que la transición debe hacerse con realismo. Argumenta que las alternativas sin plomo aún presentan problemas: son más caras, no siempre ofrecen el mismo rendimiento y requieren cambios técnicos en armas y equipos.

La decisión final aún no está tomada. La Comisión Europea podría presentar un nuevo borrador en función de las opiniones de los países y, previsiblemente, habrá una votación en los próximos meses.

Desde la Federación Europea de Caza y Conservación recuerdan que este no es un asunto menor: en Europa hay alrededor de 7 millones de cazadores, además de toda una industria vinculada a la caza y el tiro deportivo.