Mercadona arrasa con su comida 'lista para comer' y ya vende más que Burger King o McDonald's

En Libre Mercado venimos contando desde hace meses cómo la sociedad española se está transformando y está pasando de comer fuera de casa con el clásico menú de bar a optar por otros formatos, como los 'restaurantes del supermercado', donde se puede comprar comida preparada para consumir in situ. Es el caso de Mercadona, que en muchas de sus tiendas ha habilitado zonas con mesas y sillas para sentarse a comer, como si se tratara de un bar.

Desde hace unos años, empresas de alimentación como Mercadona vienen desarrollando sus propias líneas de platos preparados. Una tendencia que se ha extendido cada vez más entre los consumidores hasta convertirse en una importante fuente de facturación para la cadena de Juan Roig, superando incluso las ventas de grandes franquicias como Burger King o McDonald’s en España.

En palabras del propio Juan Roig, que hace un mes presentó los resultados anuales de Mercadona correspondientes a 2025, declaró lo siguiente en referencia tanto a su sección de platos preparados como a la de 'Listo para Comer': "Intentamos que todos los productos sean buenos, a un precio competitivo y saludables. Estamos muy satisfechos tanto en ventas como en rentabilidad. La sección ‘Listo para Comer’ y la de platos preparados sumaron 3.000 millones de euros en ventas en 2025 (+20%)".

Mercadona factura 3.000 millones

El éxito de Mercadona con su sección Listo para Comer queda reflejado en su Memoria Anual de 2025: "Al finalizar 2025, el servicio de Listo para Comer estaba incorporado en 1.469 tiendas, tras haberlo integrado a lo largo del año en 210 supermercados. Por su parte, la reingeniería del modelo de venta de pescado ya se ha implantado en 310 tiendas de la cadena".

Si ya estas cifras de por sí son muy llamativas, más lo son si las comparamos con la facturación de las principales cadenas de franquicias en nuestro país, como Burger King y McDonald’s. En el caso de Burger King, esta generó en 2025 unas ventas por valor de 1.500 millones de euros, según informó la agencia EFE hace un mes. Por su parte, McDonald’s no ha hecho públicos sus datos correspondientes a 2025, aunque según el medio Expansión la cadena estadounidense facturó en torno a 1.811 millones de euros en España en 2024, una cifra que en 2025 sería muy similar.

Es decir, la facturación de Mercadona en sus platos preparados para llevar y en su sección de comida preparada al momento 'Listo para Comer' fue muy superior a las ventas de Burger King y McDonald’s en España, algo que hace unos años nos habría parecido impensable. Sin embargo, especialmente a raíz de la crisis del covid, los hábitos de consumo de los españoles han cambiado de forma notable.

En este artículo ya explicamos cómo, desde el año 2020, ha ido aumentando el gasto medio por hogar y por persona en platos preparados, mientras que el gasto medio por hogar y persona en menús de bar cayó con fuerza entre 2019 y 2020 y todavía no ha recuperado los niveles previos. Esto puede indicar ese cambio de hábitos que hemos mencionado anteriormente.

Resulta complicado determinar exactamente a qué se debe este éxito de las comidas preparadas, pues dependerá de múltiples factores. Lo que está claro es que no parece tratarse de una moda pasajera, sino que viene para quedarse. Esto también podría contribuir a que muchos bares se reconviertan en establecimientos especializados en comida para llevar, un tipo de negocio que parece estar creciendo año tras año.