Cuéntame… lo de Hacienda, Ana Duato

Es curioso. Hace solo unos días, Alejo Moreno me recordaba en Con Ánimo de Lucro el caso de Ana Duato. Más de 8 años de lucha judicial, un chantaje por parte de la Agencia Tributaria que le pedía más de 30 años de cárcel, para lograr finalmente la absolución por parte de la Audiencia Nacional. Moreno lo recordaba y lo comparaba con el de Imanol Arias, acusado de lo mismo pero que decidió ceder al chantaje y pagar, declararse culpable, aceptar una condena de algo más de 2 años, a cambio de no entrar en prisión. Duato se negó a admitir un delito que no había cometido y decidió seguir adelante. La consecuencia, años sin dormir, una fortuna en abogados, escarnio público, problemas para trabajar y casi perder a su marido, también acusado.

Fue hace casi un año, el 7 de julio de 2025, cuando la Audiencia Nacional ponía fin a la pesadilla. Ana Duato era absuelta de todos los delitos y además los jueces advertían a la Agencia Tributaria de que no había sido capaz de demostrar la culpabilidad, clave en cualquier proceso, menos en los de Hacienda, quien termina condenándote a años de presunción de culpabilidad, un desequilibrio que quiebra los principios de cualquier Estado de Derecho.

Moreno reflexionaba sobre el caso con un giro inesperado de la historia. Hemos visto expresar una alegría inmensa por otros que han vencido a Hacienda como Xabi Alonso o Jorge Lorenzo, "mejor que 10 champions", decía Xabi. Sin embargo, el testimonio de Duato era descarnado… daba miedo incluso después de la victoria: Duato estaba satisfecha y tranquila pero se preguntaba si merecía la pena tanto sufrimiento: "Por un lado, estoy satisfecha, porque la justicia reconoce la verdad. Por otro, siento que no es justo que alguien tenga que sufrir durante tantos años la presunción de culpabilidad". Uno diría que miraba con envidia a Imanol Arias, quien, aun reconociendo algo que no había hecho, había terminado antes con esta pesadilla.

Lo que Ana Duato todavía no sabía entonces, cuando realizaba estas declaraciones, es que su batalla, su pesadilla, estaba lejos de terminar. Hacienda, desde el paso de Cristóbal Montoro por el Ministerio, siempre recurre. Siempre y por sistema. En el caso de Duato recurrió y ahora la Audiencia Nacional ha anulado su sentencia absolutoria y habrá que repetir el juicio. No quiero imaginarme cómo ha debido caer la noticia en casa de los Duato-Bernardeau.

Es imposible no recordar cómo la misma Audiencia Nacional absolvía a Shakira la semana pasada. Una absolución contundente, una sentencia que dejaba negro sobre blanco la arbitrariedad de una Agencia Tributaria que premia a sus inspectores con jugosísimos bonus por cada reclamación millonaria a la que someten a los contribuyentes, tengan o no razón.

Tanto la absolución de Duato como la sentencia contra Hacienda en el caso Shakira demuestran un modus operandi más propio de una mafia que de un país del primer mundo. Al lado de la Agencia Tributaria, hasta el sheriff de Nottingham tenía principios éticos mucho más exigentes en su latrocinio constante a los campesinos.

Ahora, Duato se enfrenta a una nueva pesadilla. ¿Cederá como Imanol Arias y tantos otros que se niegan a someterse a un escarnio tan brutal? ¿O volverá a pasar por el infierno para defender su inocencia? Cuéntame, Ana Duato, ¿qué opinas de la Hacienda Pública española?