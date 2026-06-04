Europa lanza un plan de inversiones de 200.000 millones para centros de datos y desarrollo de IA

Frente al empuje tecnológico y económico de EEUU y China, la Unión Europea parece haberse quedado rezagada, especialmente tras años de políticas basadas en el catastrofismo climático y la búsqueda de la denominada transición energética. En este contexto, la Comisión Europea ha presentado el "paquete de soberanía tecnológica europea" que incluye un conjunto de medidas para reforzar la capacidad de la UE en semiconductores, inteligencia artificial (IA), computación en la nube y código abierto.

Así lo ha anunciado la Comisión Europea en un comunicado, donde la institución asegura que "este paquete ayudará a Europa a convertirse en líder en IA, fortalecerá su autonomía digital y contribuirá a construir un futuro digital más sostenible".

Inversión milmillonaria

Según explica la Comisión Europea, el paquete se centra concretamente en cuatro áreas. En primer lugar, tiene por objetivo garantizar la base de semiconductores. Así, explican que "la Ley de chips 2.0 ayudará a desarrollar la capacidad en tecnologías de semiconductores de vanguardia, impulsar la oferta y la demanda y apoyar la inversión".

Por otra parte, este paquete de medidas también tiene por objetivo "desbloquear el potencial de la capacidad europea en la nube y la IA". Al respecto, la Comisión detalla que "la Ley de Desarrollo de la Nube y la IA apoyará la investigación y la innovación en tecnologías de vanguardia y sostenibles, simplificará las condiciones para el despliegue de centros de datos en toda la UE e introducirá un marco único a nivel de la UE para evaluar la soberanía en la nube y la IA".

El tercer pilar de este paquete de medidas se centra en el fortalecimiento de la autonomía digital. Según explica la Comisión, esto se hará mediante el código abierto: un modelo de desarrollo de software donde el código fuente se publica de forma accesible para que cualquiera pueda inspeccionarlo, modificarlo y distribuirlo. De este modo, según las autoridades comunitarias, "la estrategia de código abierto ampliará las alternativas de código abierto en áreas prioritarias, invertirá en capacitación, empresas emergentes e infraestructura digital, y apoyará un mayor uso del código abierto en las administraciones públicas".

Finalmente, el paquete de medidas también pretende digitalizar el sistema energético europeo. Así, se explica que "la hoja de ruta estratégica para la digitalización y la IA en el sector energético garantizará la integración de los centros de datos en nuestro sistema energético, acelerará el despliegue de soluciones digitales y de IA, y construirá modelos de IA soberanos y seguros para el sector energético".

Así las cosas, las autoridades comunitarias detallan en su Plan de Acción de la UE para la IA cómo la iniciativa InvestAI "movilizará 200.000 millones de euros para la inversión en IA en la UE". Al respecto, se explica también que, en este contexto, se instalarán al menos 19 centros de desarrollo de IA en toda Europa. Al mismo tiempo, la Comisión también tiene previsto crear hasta 5 gigafábricas de IA, instalaciones a gran escala con enorme capacidad de procesamiento y centros de datos.