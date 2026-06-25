La UE aprueba el pacto comercial con EEUU: así quedan finalmente los aranceles

La Unión Europea ha dado este jueves el visto bueno definitivo al acuerdo comercial alcanzado con Estados Unidos, un pacto que rebaja al 15% los aranceles que Washington impondrá a las exportaciones europeas y que, a cambio, permitirá que los productos industriales estadounidenses entren en el mercado comunitario libres de gravámenes.

El Consejo de la UE ha aprobado el texto negociado hace un año por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente estadounidense, Donald Trump. El acuerdo entrará en vigor en los próximos días, una vez se publique en el Diario Oficial de la Unión Europea, justo antes del plazo límite del 4 de julio que había fijado la Casa Blanca bajo la amenaza de endurecer los aranceles.

El principal punto del pacto es que Estados Unidos aplicará un arancel del 15% a las exportaciones procedentes de la UE, muy por debajo del 25% con el que Trump había amenazado al inicio de la guerra comercial. A cambio, Bruselas elimina los aranceles para los bienes industriales estadounidenses que accedan al mercado único.

Además, la UE amplía la suspensión de aranceles a las importaciones de bogavante procedentes de Estados Unidos y concede un acceso preferente a otros productos del mar y a determinados productos agrícolas considerados no sensibles.

No obstante, Bruselas se reserva un mecanismo de protección. La Comisión Europea podrá suspender total o parcialmente el acuerdo si Washington incumple los compromisos adquiridos o si el aumento de las importaciones estadounidenses provoca un perjuicio grave para la industria europea.

"Estamos comprometidos con una asociación transatlántica sólida y abierta con nuestro histórico aliado, pero la apertura debe ir de la mano con la salvaguarda de nuestros intereses", afirmó el ministro chipriota de Energía, Comercio e Industria, Michael Damianos, cuyo país ejerce este semestre la presidencia rotatoria del Consejo de la UE.

Con esta ratificación, la Unión Europea trata de poner fin a un largo periodo de incertidumbre comercial con Estados Unidos y evitar una nueva escalada arancelaria que habría afectado a sectores clave de la economía europea, especialmente a la industria y a las exportaciones agroalimentarias.