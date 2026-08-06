La Casa de la Moneda acuñará 5.000 monedas de oro dedicadas al cerdo ibérico

El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa ha aprobado la emisión, acuñación y puesta en circulación de una nueva moneda de colección de una onza de oro dedicada al cerdo ibérico, una pieza que formará parte de la serie anual de monedas bullion impulsada por el Gobierno para representar la fauna de la Península Ibérica. La orden se ha publicado este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y fija una tirada máxima de 5.000 unidades, cuyo lanzamiento al mercado está previsto para el último cuatrimestre de este año.

Moneda de oro de una onza

La nueva pieza tendrá un valor facial de 1,5 euros, aunque, como ocurre con este tipo de monedas de inversión y colección, su valor en el mercado dependerá del precio del oro y del interés numismático que despierte entre coleccionistas e inversores. Según la orden del Ministerio de Economía, la moneda estará acuñada en oro fino de 999,9 milésimas de pureza, con un peso mínimo de 31,104 gramos, equivalente a una onza troy, y un diámetro de 37,20 milímetros. Además, contará con canto estriado.

Así las cosas, el anverso reproducirá un real de tipo columnario, con los hemisferios situados bajo la Corona Real y las columnas de Hércules. También incorporará una cuádruple imagen latente de seguridad y la leyenda "Felipe VI rey de España". En el reverso aparecerá la figura del cerdo ibérico en su hábitat natural, junto con el año de acuñación y la marca de la Ceca.

De este modo, la comercialización de estas monedas corresponderá a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda (FNMT-RCM), que podrá distribuirlas directamente o a través de entidades autorizadas para su venta al por menor y su exportación.

Con todo, la nueva emisión forma parte de la serie anual de monedas bullion de una onza de oro que el Ejecutivo puso en marcha en 2021 con el objetivo de promocionar la fauna emblemática de la Península Ibérica mediante piezas dirigidas al mercado internacional de la inversión y el coleccionismo. En las ediciones anteriores, la colección ha estado dedicada a especies como el lince ibérico y el oso pardo.