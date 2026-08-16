Lo que a Sánchez se le ha olvidado contarte

A finales del mes de julio, Pedro Sánchez hizo balance del curso y su optimismo exacerbado en materia económica predominó en su comparecencia. Durante todo su discurso, el líder del PSOE no tuvo tiempo para la autocrítica. Es más, el presidente del Gobierno llegó a asegurar que la economía española va mucho mejor que en 2018.

Como suele ser habitual, Sánchez presumió de crecimiento de PIB y de empleo, un crecimiento que se está produciendo por el aumento de la población debido a la inmigración, es decir, a volumen. Pero este detalle lo obvió.

Y es que, hay casi 3 millones de personas más desde que Sánchez llegó al Gobierno en España. Este aumento eleva el número de empleados y genera más PIB en términos absolutos, pero no implica que cada persona genere más riqueza. De hecho, en el caso de España es al contrario.

Los estragos de la inflación

Además, Sánchez ignoró en su discurso una problemática fundamental: la erosión que la inflación ha hecho a los bolsillos de los ciudadanos. Desde 2018, la subida del IPC acumulada supera el 26%, según el INE.

El último dato del IPC de España es el de julio, que ha cerrado con una subida del 3,5%, tres décimas por encima de la tasa registrada en junio, alcanzando su nivel más elevado desde mayo de 2024. De este modo, con el dato adelantado de julio, la inflación suma cinco meses consecutivos por encima del 3%, y por encima de la media europea.

En materia de empleo, Sánchez tampoco quiso ver todas las sombras que se ciernen sobre el mercado laboral: el pluriempleo en aumento, la manipulación de las estadísticas con los fijos discontinuos (que no cuentan como parados cuando están inactivos) o las bajas laborales, que inflan la afiliación y asfixian a los empresarios y a la Seguridad Social…

El líder de los socialistas también manipuló cifras en materia de vivienda y obvió las contribuciones de su gobierno para disminuir la oferta generando, por ejemplo, una gran inseguridad jurídica en el sector. La estocada en impuestos, que superó los 300.000 millones de euros anuales de recaudación en 2025, también fue ignorada por Sánchez.

Sánchez tampoco mencionó la escalada insólita de deuda pública, que roza los 1,8 millones de euros, lo que supone más de 550.000 euros en su mandato.

En materia de Seguridad Social, Sánchez no mencionó que las cotizaciones sociales están en récord, pero que, sin embargo, tampoco son capaces de cubrir el gasto en pensiones. El socialista se limitó a presumir de actualizar pensiones al IPC sin mencionar detalles tan preocupantes como el agujero del sistema o que su deuda ha aumentado en más de 100.000 millones desde que llegó a La Moncloa.