Reformas urgentes, importantes y necesarias

Vivimos tiempos convulsos en España, con un Gobierno que no puede tomar decisiones, que genera inseguridad jurídica y que está perjudicando a la estructura económica de España para tratar de prolongar el efecto ficticio del corto plazo, con más gasto público, déficit, deuda y acumulación de población de menor cualificación, haciendo virar a la economía española hacia sectores de menor valor añadido. Todo ello, en un contexto de empobrecimiento de la economía española, por una inflación mayor que la media de la eurozona, una caída de los salarios netos medios en términos constantes y un intervencionismo empobrecedor en el mercado de la vivienda.

Por ello, cabe recordar la necesidad de realizar importantes reformas estructurales en la economía. El Gobierno de Sánchez puede durar un año más, pero está políticamente muerto, pues nada puede sacar adelante ni gestionar, entre su insuficiencia parlamentaria, el pago de las letras a sus socios de Frankenstein y la presunta corrupción que acorrala al Gobierno y al PSOE. Por tanto, de los socialistas, nada se puede esperar, de manera que tendrá que ser el PP quien, una vez más, deberá enderezar la economía, pues, no nos engañemos, pese a mantenerse en el corto plazo por la anestesia del gasto público, su componente es insano y se está deteriorando su estructura económica.

Se pueden hacer reformas que permitan mejorar la estructura económica y que la economía tenga un crecimiento sano y sostenible, o no hacer nada y esperar a que estallen los desequilibrios, momento en el que ya no habrá tiempo para las reformas, sino que llegarán recortes. Esta segunda opción suele ser la táctica empleada por los socialistas —recordemos a Zapatero y sus recortes de mayo de 2010 por no haber reformado antes, así como la herencia de economía casi quebrada que dejó—. Ahora bien, lo responsable y ortodoxo es hacer reformas que mejoren la eficiencia de la economía, para cimentar las bases de un crecimiento sólido.

Las reformas estructurales profundas son imprescindibles para mejorar la estructura económica, atraer de nuevo inversión productiva, mejorar el poder adquisitivo de los agentes económicos, agilizar el mercado laboral y mejorar la productividad y competitividad de la economía. Tarea que, a grandes rasgos, se resume en los siguientes puntos:

Flexibilizar el mercado laboral. Es imprescindible contar con un mercado laboral dinámico, que elimine trabas a la contratación, que la incentive sin elevados costes que disuadan a las empresas de realizar dichas contrataciones. Es esencial, dentro de una reforma amplia del sistema tributario, de la Seguridad Social y del sistema de pensiones, que garantice su sostenibilidad, contando a los españoles la verdad de su situación, retornando, como punto de partida, a la reforma del Gobierno del PP, y también rebajar la carga de cotizaciones sociales, que son un auténtico impuesto al trabajo, para lograr, así, incentivar la contratación y el aumento del empleo, y disminuir los impuestos, para aligerar costes, eliminando paralelamente el gasto no esencial. Del mismo modo, hay que abandonar toda tentación de reducir la jornada laboral semanal sin ganancias de productividad, porque sólo destruiría empleo por aumento de costes laborales, que serían inasumibles para muchas empresas, especialmente para las pymes. Es necesario ajustar el gasto público a lo necesario y conseguir equilibrar el presupuesto e incluso alcanzar superávit para reducir la deuda en valores absolutos, ya que dichos niveles de endeudamiento son insostenibles sin el respaldo del BCE y generan un claro efecto expulsión de la economía. Hay que invertir en infraestructuras para sacar a España del caos de funcionamiento actual, aprovechando la colaboración público-privada. Por ello, hay que ir a un presupuesto de base cero en el que se replantee la necesidad de cada gasto, para eliminar los innecesarios y poder mantener los esenciales y reforzar las inversiones que son imprescindibles. Se necesita más inversión y menos subvenciones. Hay que modernizar la función pública, como palanca de ganancias de productividad en su sector, que tanto lastra la productividad media de la economía española, con retribuciones por objetivos rigurosos, al tiempo que, garantizando los derechos y condiciones de los empleados públicos que tienen ya ganada una plaza, pueda reformarse, para las nuevas incorporaciones en el futuro, el sistema de función pública, dejando reservadas las actuales condiciones para las nuevas incorporaciones a los cuerpos que administran soberanía, y aplicando al resto un contrato laboral general. Hay que llevar a cabo un cambio normativo para garantizar una verdadera unidad de mercado que impulse la eficiencia y que acabe con el proceloso mundo burocrático de distintas licencias, autorizaciones y permisos para una misma actividad según se esté en una región de España o en otra. Con la unidad de mercado se podrá ayudar a la generación de economías de escala y, con ello, a las ganancias de competitividad. Hay que crear un clima de confianza para la inversión, tanto nacional como extranjera, con refuerzo de la seguridad jurídica. La economía española necesita inversión y la inseguridad jurídica actual y las numerosas trabas y elevados costes derivados de impuestos y burocracia improductiva, así como la presunta corrupción que acorrala al Gobierno, están ahuyentando la generación de inversión, tanto nacional como extranjera, que ha caído de manera intensa. Hay que mejorar el trato al contribuyente por parte de Hacienda, dotando de seguridad jurídica al mismo, y volver al espíritu de la Ley de Derechos y Garantías del Contribuyente de 1998, en el Gobierno de Aznar. Hay que apostar por la energía nuclear y por el gas —eliminando la prohibición del fracking— para darles un mayor peso en el mix energético, que nos haga menos dependientes energéticamente. Y hay que estar preparados para el profundo cambio que supone y que supondrá el desarrollo de la inteligencia artificial, para lograr adecuar nuestra estructura económica para que dicha inteligencia artificial nos sirva para impulsar la economía y el empleo con mejoras de productividad y competitividad.

Con dichas medidas, pueden desarrollarse y profundizarse muchas otras más derivadas, pero las anteriormente descritas constituyen la columna vertebral que necesita la economía española para ser competitiva y aumentar su crecimiento potencial en el largo plazo.