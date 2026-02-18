Cofares bate récord de ventas y alcanza los 4.580 millones en 2025

Cofares alcanza unas ventas de 4.580 millones de euros en 2025, con un crecimiento del 7,4% respecto al ejercicio anterior. Se trata de una cifra sin precedentes que, un año más, consolida a la Cooperativa como líder del sector de distribución farmacéutica, con una cuota de mercado cercana al 30%. Asimismo, el resultado bruto de explotación (EBITDA) ⎯indicador que permite analizar la rentabilidad del negocio⎯, crece un 12%, elevándose hasta los 49,1 millones de euros.

En un ejercicio complejo, marcado por la profunda inestabilidad geopolítica y económica, la Cooperativa alcanza un beneficio antes de impuestos de 18,1 millones de euros, que supone un crecimiento cercano al 19% respecto a 2024.

"Frente a la incertidumbre del contexto, respondemos con un rotundo aumento de la rentabilidad, que responde a nuestro compromiso innegociable con la protección del patrimonio de nuestros socios. Estos resultados acreditan nuestra solvencia y nos permiten, por un lado, reinvertir nuestros beneficios en la estructura cooperativa y, por otro, reforzar nuestra seguridad financiera", ha explicado el presidente de Cofares, Eduardo Pastor. "Hemos elevado la provisión por riesgos hasta situarla muy por encima de la media del resto de entidades del sector, con una tasa de cobertura del 70,7%, según criterio del Banco de España", ha matizado.

"Estos resultados marcan un hito sin precedentes y avalan una gestión responsable, eficiente y coherente con las necesidades de nuestros socios. Hemos sido capaces de aunar una alta inversión en la estructura cooperativa, con el aumento de nuestra cobertura ante riesgos, hasta situarla muy por encima de la media del resto de entidades del sector" añade Pastor.

Con 442,2 millones de unidades de medicamentos y productos de salud gestionados en 2025, Cofares consolida un año más su posición como líder del sector de distribución farmacéutica de gama completa. Es además la única distribuidora implantada en todo el territorio nacional, lo que supone una extraordinaria fortaleza estructural y un valor diferencial. Y también es la mayor cooperativa de nuestro país con un total de 11.787 socios (147 más que en el ejercicio anterior).

"Nuestra prioridad es consolidar una Cooperativa próspera que ofrezca los mejores servicios y un apoyo cercano y leal a los farmacéuticos para afrontar los retos de su día a día", ha explicado Eduardo Pastor. "Somos conscientes de que nuestro éxito no sólo se mide en términos de rentabilidad, sino valorando también otros factores clave, tales como: el beneficio común, la defensa de los intereses de los socios y el impacto social que generamos a través de nuestro plan de actuación", ha recalcado.

Excelencia operativa y servicios de valor a las farmacias

Durante este ejercicio, Cofares ha destinado 45 millones de euros al mantenimiento, ampliación y modernización de su extensa red de almacenes, que se suman a los 21 millones de euros destinados a otras materias como digitalización y tecnología.

"Nuestra apuesta no es puntual, sino sostenida en el tiempo, de hecho, en los últimos cinco años hemos invertido más de 230 millones de euros. Un esfuerzo imprescindible para mantener operativa y a la vanguardia la mayor red de distribución del país, compuesta por 48 almacenes y plataformas al servicio de las farmacias y de la población", ha resaltado el presidente de Cofares.

Además, en 2025 las marcas de Consumer Health de la Cooperativa, Farline y Aposán ⎯que se venden exclusivamente en el canal farmacia⎯, consolidan su sólida evolución con unas ventas de 70 millones de euros. Asimismo, refuerzan su claro liderazgo en el mercado de marcas de distribución, con una cuota del 63,2%, a diciembre de 2025. Estas cifras avalan el éxito tanto en las farmacias españolas, como en su estrategia de internacionalización en mercados como: Portugal, Latinoamérica, África y Oriente Próximo.

Por su parte, los servicios a las farmacias continúan al alza. Entre ellos, destaca Nexo ⎯herramienta de gestión que mejora la rentabilidad de las oficinas de farmacia⎯, cuya facturación ha alcanzado los 191 millones de euros en 2025, lo que supone un crecimiento superior al 18%.

Modelos de logística y distribución para toda la cadena de valor

Farmavenix ⎯operador del Grupo que proporciona modelos de logística y distribución para toda la cadena de valor del medicamento⎯, experimenta un crecimiento cercano al 19%, que se traduce en un aumento de ventas de 8 millones de euros en comparación con el ejercicio anterior, proporcionando así sostenibilidad al modelo de negocio de la Cooperativa.

Concretamente, este área de negocio de Cofares ofrece servicios 360º a medida para el sector salud, diseñados específicamente para las administraciones sanitarias, los hospitales y la industria farmacéutica. Su capacidad operativa permite asumir retos de salud pública tan complejos como la gestión integral de la vacuna de la gripe a nivel nacional.

Vocación de servicio público

Cofares garantiza que más de 49 millones de españoles accedan a sus medicamentos y productos de salud de forma segura y equitativa. Para lograrlo, la Cooperativa despliega diariamente un total de 2.455 rutas de reparto (205 más que en 2024), con una frecuencia media de 2,7 visitas al día a las farmacias de toda España.

Este despliegue logístico asegura el suministro tanto en los grandes núcleos urbanos, como en el ámbito rural, priorizando el acceso de la población a los medicamentos por encima de todo. "Somos un tejido empresarial de alto valor que desempeña un servicio público esencial para nuestro sistema sanitario y para los ciudadanos. Un compromiso que mantenemos inalterable incluso en los momentos más críticos, como hemos demostrado, entre otros, durante la pandemia, la DANA, la erupción del volcán de La Palma o, más recientemente, durante las lluvias torrenciales que han azotado Andalucía", ha recalcado Eduardo Pastor.