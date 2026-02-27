Indra mostrará en el Mobile Congress su ecosistema de IA soberana IndraMind

Indra mostrará este año en el Mobile World Congress (MWC) su ecosistema de soluciones de Inteligencia Artificial (IA) soberana, articulado en torno a IndraMind.

Concebida para aportar superioridad cognitiva, autonomía operativa y máxima ciberresiliencia, IndraMind se presenta como una infraestructura que permite integrar datos, sistemas, plataformas autónomas y misiones críticas bajo un enfoque seguro, explicable y responsable.

En un contexto global definido por nuevas amenazas híbridas y con una creciente presión tecnológica, la propuesta, lanzada por la compañía a finales de 2025, muestra cómo la inteligencia avanzada ya no es un complemento, sino un habilitador estratégico para gobiernos, empresas y operadores esenciales.

La presencia de Indra Group en el MWC materializará este relato de forma inmersiva y experiencial, desde una sala envolvente dedicada a los casos de uso de IndraMind, como la gestión de enjambres de drones, la vigilancia marítima inteligente o la operación segura en entornos tácticos, hasta el área expositiva, donde conectará el espacio, la movilidad, la seguridad integral, el tráfico aéreo y a través de drones, así como la innovación digital. En conjunto, la compañía concurre al encuentro poniendo en valor la inteligencia soberana como hilo conductor para dar respuesta a los desafíos más exigentes de la sociedad, la industria y las misiones críticas contemporáneas.

Para Ángel Escribano, presidente de Indra Group, "el MWC es el gran punto de encuentro donde la innovación se convierte en capacidades reales. Para nosotros estar aquí significa demostrar que la superioridad cognitiva ya es una realidad operativa: convertir datos en conocimiento y el conocimiento en decisiones que se ejecutan con antelación y criterio, antes de que un incidente escale o un adversario reaccione. Nuestra propuesta integra espacio, movilidad, seguridad, tráfico aéreo y tecnologías digitales avanzadas y muestra cómo se pasa de la señal a la acción, del análisis a la misión. Barcelona es el lugar idóneo para abrir esa conversación y acelerar la adopción de soluciones que marcan la diferencia y que nos deben poner a la vanguardia mundial".

José Vicente de los Mozos, CEO de Indra Group, apoya esta visión. "El MWC 2026 demuestra que Europa ha entrado en una nueva fase tecnológica en la que la inteligencia soberana y las infraestructuras críticas ya no pueden entenderse sin el espacio o sin capacidades avanzadas capaces de anticipar y decidir en tiempo real", afirma. "Para Indra Group, este escenario es una oportunidad para mostrar cómo nuestras soluciones convierten la complejidad en ventaja estratégica, integrando datos, plataformas y comunicaciones —en tierra y en órbita— para proteger a ciudadanos, impulsar la competitividad y reforzar la autonomía tecnológica europea. Lo que presentamos en Barcelona no es solo innovación: es la base de un modelo más resiliente, más seguro y más preparado para los desafíos que ya están aquí."

Drones

El grupo acude a Barcelona para mostrar cómo las comunicaciones espaciales pasan a ser un elemento estructural de la conectividad crítica que sostiene servicios esenciales, operaciones de seguridad y la competitividad industrial. Esta visión cobra especial relevancia a través de la participación de compañías como Hispasat que, bajo el paraguas de Indra Space, cristaliza un cambio de paradigma que traslada la soberanía tecnológica europea más allá de la superficie terrestre. Por primera vez, la feria incorpora un espacio dedicado al sector espacial, un reconocimiento explícito a los satélites como parte nuclear en la red de conectividad que Europa necesita para asegurar servicios críticos, gestionar emergencias, impulsar su economía digital y reforzar su autonomía estratégica. Por ejemplo, el proyecto IRIS, liderado por Hispasat, ejemplifica este salto cualitativo: una nueva arquitectura europea de conectividad segura concebida como infraestructura crítica, basada en capacidades multiórbita capaces de garantizar continuidad, resiliencia y soberanía incluso en entornos de crisis.

Indra Space también presentará en Barcelona la iniciativa Startical, desarrollada junto a Enaire, que está llevando la infraestructura de comunicaciones, navegación y vigilancia al propio espacio mediante una constelación de más de 200 satélites. Startical ha logrado ya un hito histórico: realizar por primera vez comunicaciones de voz y datos en tiempo real entre una aeronave y un centro de control desde un satélite en órbita, abriendo la puerta a nuevas rutas globales y a un control del tráfico aéreo más seguro y sostenible en todo el mundo. La compañía también desempeña un papel clave en Celeste, el nuevo programa europeo de servicios de posicionamiento, navegación y sincronización de tiempo (PNT) en órbita baja (LEO) impulsado por la Agencia Espacial Europea (ESA). La compañía también mostrará su plataforma satelital VORAX como pieza protagonista, un elemento esencial que constituye la base tecnológica de los satélites de esta misión de demostración prevista para 2027.

Durante los cuatros días en los que Barcelona se convertirá en centro mundial de la digitalización, el espacio expositivo de Indra Group funcionará como una ventana al futuro inmediato de la tecnología europea con marca España. Sus visitantes no solo podrán conocer cómo su tecnología protege ciudades y países a través de IndraMind sino, además, disfrutar en la zona expositiva de una unidad aérea VTOL (de aterrizaje y despegue vertical); o de la citada plataforma satelital VORAX para la navegación.

La compañía también pondrá en valor su firme apuesta por la movilidad inteligente, con proyectos como la T‑Mobilitat, la plataforma multimodal e interoperable que integra a más de 70 operadores de metro, autobús, tranvía y cercanías en el área metropolitana de Barcelona, o el reciente contrato adjudicado por Transport for London (TfL), de cerca de 1.000 millones de euros, para operar el sistema de ticketing de toda la red de transporte público de Londres.

Indra Group mostrará además cómo conecta la gestión del tráfico de drones y aeronaves no tripuladas con la de aviones comerciales en el mismo espacio aéreo, mediante sistemas que ayudan a tomar decisiones al instante en operaciones que no pueden fallar. Y ofrecerá ejemplos reales de inteligencia artificial —desde la coordinación de operaciones complejas hasta el análisis de datos en la Fórmula 1—, al tiempo que mostrará cómo nuevos chips y equipos de computación aceleran estos modelos para reforzar la defensa y la seguridad.

Asimismo, de la mano de Minsait, empresas y organizaciones podrán conocer cómo sus soluciones conectadas impulsan la transformación de las administraciones públicas, la sanidad, el sector energético, la industria 4.0, el consumo, el mundo financiero o las telecomunicaciones. Con una amplia experiencia sectorial y capacidades tecnológicas avanzadas —desde la inteligencia artificial y el cloud hasta el IoT, la cyberseguridad o la modernización de aplicaciones— Minsait demostrará en Barcelona cómo la digitalización, la analítica y los modelos operativos inteligentes ya están generando impactos reales en eficiencia, sostenibilidad, resiliencia y competitividad para clientes civiles de todo el mundo.

Por otra parte, Indra participará dentro del MWC en el Talent Arena 2026, zona de networking donde compartirá con los asistentes su propuesta de valor como compañía, sus principales negocios y una cultura corporativa diferencial que impulsa el crecimiento profesional y el impacto real de la tecnología en la sociedad.