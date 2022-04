Ayuso quiere reducir la estructura del PP de Madrid: "No se trata de devolver favores"

Aún no hay fecha para el congreso del PP de Madrid donde Isabel Díaz Ayuso quiere presentar su candidatura, pero la presidenta regional sí tiene claro cómo quiere conformar su equipo.

"Elegiré a los mejores y no buscaré cuotas territoriales, quiero hacer el mejor equipo para renovar la casa y para ofrecer un proyecto de amplias mayorías. No se trata tanto de buscar devolver favores como de tener a un gran equipo", dijo este lunes Ayuso al ser preguntada por los nombramientos realizados por Alberto Núñez Feijóo, sobre los que se mostró satisfecha porque "el Comité de Dirección del partido no es un órgano de representación territorial, no va por cuotas territoriales. Lo que tiene que hacer el presidente es escoger a los mejores y yo en todo caso las propuestas que le he hecho están ahí representadas y ha respondido perfectamente a todas las sugerencias que le hice y a todas las propuestas que me parecía que eran para mejorar su equipo".

Y es que, según Ayuso, para que el partido "funcione" es necesario plantearse "qué políticas quiero, qué estructura es la mejor y luego ya encajas las piezas".

Así las cosas, la presidenta madrileña avanzó que, si sale elegida como líder del partido en el congreso que podría celebrarse en el mes de mayo, le gustaría también "reducir estructura, que fuera muy ágil y completamente renovada". Y una vez que tenga esto definido decidir qué personas quiere en su equipo. "Así es también como hice la estructura en el Gobierno y creo que es lo mejor, no se trata de con qué personas cuento y qué fabrico para contentarles; eso creo que está abocado al fracaso. Lo suyo es qué quiero hacer y luego qué personas lo van a hacer. Quiero que sea una estructura ágil, cercana, moderna, nueva, ilusionante, que conecte con la sociedad civil y ahí después buscaré a los mejores nombres", afirmó.

Eso sí, Ayuso adelantó que quiere darle una amplia representación a los ciudadanos en el equipo. "Me gustaría que hubiera una oficina atención al ciudadano, una que tuviera mucho que ver con la participación, me gustaría que la atención al ciudadano sea una pata fundamental".

"Es un fenómeno político"

Por su parte, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, reveló que votará a Ayuso como presidenta de los populares madrileños, pues "es muy buena noticia que se presente" porque "es un fenómeno político".

"Voy a votar por Isabel Díaz Ayuso. Desde luego, lo dije. Es muy buena noticia que se presentara. Es un fenómeno político, nadie puede dudarlo. Sabemos cuál es el fervor de la gente. Mi apoyo será para Isabel Díaz Ayuso en el congreso del PP de Madrid", señaló en una entrevista en Onda Madrid, recogida por Europa Press.

Tras reiterar que no se presentará como candidato en este congreso apuntó que el mismo "se desarrollará bajo la unidad, al ser conscientes de la responsabilidad que hay, y desde la ilusión de que hay un gran futuro por recorrer juntos".