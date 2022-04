Ayuso, a empresarios asturianos: "Sánchez gestiona poder, pero no gestiona España"

La presidenta de la Comunidad de Madrid viajó este viernes a Asturias para presentar su modelo económico a empresarios asturianos, como ya hiciera hace unas semanas en Vitoria. Desde allí se refirió a la última EPA, que muestra que la economía se ha parado de manera importante, con la destrucción de más de 100.000 puestos de trabajo.

"Hemos visto 100.000 empleos menos desde la puesta en marcha de la reforma o contrarreforma laboral y es que no falla: el socialismo no funciona por más que sea una maquinaria perfecta de venta de sentimientos y de mejores intenciones", afirmó Isabel Díaz Ayuso.

Para la jefa del Ejecutivo regional, "la verdadera igualdad que funciona es la de oportunidades, no hay dos personas, ni dos familias ni dos empresas iguales. Por tanto, ni prohibir el vino ni la cerveza, ni los azúcares, ni la carne ni los sentimientos nos van a ayudar francamente a nada".

Sobre la foto de una copa de vino que ella misma subió a Twitter esta semana, Ayuso no se arrepiente. A preguntas de la prensa señaló que no quiere cambiar ese tuit porque está absolutamente "comprometida con el sector de la hostelería, de la restauración, con los empresarios españoles, con los bodegueros, con el vino, con la sidra… Y sé que muchas veces está en el punto de mira de muchos políticos que lo cuestionan. Tenemos que sacar pecho por nuestros productos gastronómicos. Y quien pretenda cambiar nuestros hábitos, como lo han hecho con muchas cosas (el consumo de carne, los azúcares…) nos va a tener enfrente porque somos un país libre y con moderación todo es bienvenido".

"Igualdad en la pobreza"

Ayuso señaló en el desayuno con los empresarios asturianos que "cada uno tiene derecho a llegar tan lejos como su esfuerzo y sacrificio le lleve, tiene derecho a volar libre, a conquistar sus metas y dejar que su creatividad e impulso le lleve lejos", pero "cuando contratar, hacerlo y no hacerlo es lo mismo, cuando arriesgar no merece la pena, cuando no hay estímulo, gana la desesperanza y la igualdad en la pobreza y la igualdad en resultados. Eso sí que es igualdad a la baja. El sistema se para, se expulsa a los jóvenes y se acaba la ilusión".

La presidenta madrileña resaltó que "el conformismo anestesia todo, hay que atreverse a exigir a las administraciones, pedirlas que viajen, que comparen y que traigan nuevas propuestas. El socialismo no funciona allá donde se aplica y mucho menos si se hace por largo tiempo". Y concluyó señalando que "Madrid es referencia nacional y cada vez más internacional, como uno de los mejores lugares del mundo para vivir y trabajar, gracias a una apuesta firme y decidida por la libertad y desde hace décadas. Nada de esto es casualidad, creedme, del socialismo se sale. Solo hacen falta ganas".

"Gestiona poder, pero no gestiona España"

Pero Díaz Ayuso también habló del decreto económico que Pedro Sánchez ha salvado gracias al apoyo de Bildu. "Se trata simplemente de mantenerse en el poder. Yo creo que el presidente del Gobierno gestiona poder, pero no gestiona España y si tiene que pactar con los enemigos de la misma, él no mide las consecuencias y no es capaz de ver este daño que se está causando a la sociedad y a los intereses de la empresa todos los días". Pero "no va a ser irreversible", dijo.

"Hoy España tiene un Gobierno que pacta decididamente con el brazo político de ETA y que prefiere tener a estos socios que al principal partido de la oposición porque al final el partido de la oposición es el partido que le va a sustituir en La Moncloa. Y, por tanto, esta lucha de poder le hace, si es necesario, abrazarse al mismo diablo".

"De patitas en la calle"

Pero, según Ayuso, este pacto con Bildu "es el golpe que quedaba para que este Gobierno sea puesto cuanto antes de patitas en la calle en las urnas. Lo que está sucediendo en España no ocurre en ningún otro lugar del mundo. No sé qué imagen puede dar España cuando se tiene por socios a una banda terrorista o a un comunismo trasnochado de los más arcaicos que existen actualmente en Europa o a unos nacionalistas que todos ellos juntos abiertamente confiesan ser enemigos de España y querer acabar con ella. Y, además, por si fuera poco, le abren la puerta a la Comisión de Secretos Oficiales. ¿Qué puede salir mal?", se preguntó

"Es un Gobierno que va faltando a lo que sea para mantenerse en el poder, pero no se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo. Los datos económicos están ahí, 100.000 empleos menos, otra vez liderando el desempleo juvenil y también erosionando como nunca se ha visto hasta el momento a las instituciones, a la Justicia, a la separación de poderes… En definitiva, es un Gobierno a la deriva que ya no tiene, yo creo, ni siquiera la decencia de explicar cómo se puede pactar con ETA absolutamente nada".