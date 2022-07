Ayuso, de nuevo protagonista en medios internacionales

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha realizado varias entrevistas en medios internacionales en su gira de trabajo estival por países europeos.

En el diario portugués Sol, Ayuso promociona al presidente del PP como próximo jefe del ejecutivo español. "El próximo presidente de España será Núñez Feijóo", asevera la presidenta madrileña. Ayuso se reunió esta semana con el alcalde de Lisboa, Carlos Moedas.

Dice que es posible "salir del socialismo" y que es urgente un cambio de ciclo. Además, expresó su deseo de colocar a "Lisboa y Madrid en la vanguardia del progreso y la libertad". Sobre el Gobierno de Sánchez, coaligado con los comunistas de Podemos y apoyado en nacionalismos y los herederos de ETA dice que "es un gobierno autoritario" y un peligro "para la unidad nacional".

Ayuso se muestra convencida de que el PP, liderado por Feijóo, tendrá "un gran resultado" en las próximas elecciones generales que le permitirá formar gobierno para sacar a España de la grave crisis económica y restañar las heridas del Gobierno de Sánchez. "Sánchez no tiene un plan para España, tiene un plan personal para mantenerse en el poder".

Califica la ley de Memoria Histórica aprobada ayer en el Congreso como la "mayor infamia política" de la historia reciente de España. Alberto Núñez Feijóo "ya se ha comprometido a derogarla" cuando llegue a La Moncloa.

Ayuso no se ve como la primera mujer presidenta de España. "El próximo presidente será Feijóo, y la primer presidenta de España será por sus méritos, no por ser mujer".

Italia

También Ayuso es protagonista en el Corriere della Sera (Italia): "Más libertad, menos impuestos. El futuro de España es del centro derecha. El Madrid predica con el ejemplo", dice.

"Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid considerada la nueva estrella del Partido Popular, no tiene dudas, el futuro es de centroderecha", dice el diario italiano. "Muy temida por el presidente del Gobierno Sánchez y los socialistas, la presidenta es conocida por su determinación, tono duro, cabeza fría y ganas de cambiar las tornas. Durante la pandemia fue la única de España en rechazar el confinamiento y cerrar solo los barrios donde los contagios eran altos: 'Luchamos contra el virus, no contra la libertad y la economía', explica en esta entrevista a Corriere. Cuando se postuló para dirigir el PP a nivel autonómico, alguien le preguntó si no estaba asumiendo demasiados compromisos, respondió: 'Soy mujer, puedo hacer dos cosas a la vez'".

Ayuso estará hoy en Italia para participar en el evento "Llamando las cosas por su nombre", organizado en Caorle por el mensual Tempi en honor a Luigi Amicone.

Preguntada por el secreto de su éxito, Ayuso dice que es sencillo. "Defender la libertad en todas nuestras políticas, tratar a los ciudadanos como adultos, bajar los impuestos para que más gente trabaje y pague menos, no interferir en las decisiones de familias y empresas y no entorpecer su camino, defender el mérito, el esfuerzo de personas que quieren hacerse cargo de sus propias vidas y proyectos".

No es la primera vez que Ayuso es protagonista en medios internacionales. Su exitosa gestión de la pandemia, combinando salud y economía, suscitó el interés mundial que admiraron su determinación a la hora de enfrentarse al gobierno sanchista para no arruinar la economía madrileña. La apertura del hospital de pandemias en tiempo récord, el Isabel Zendal, despertó el interés de gobiernos extranjeros mientras en España lo atacaban tanto desde la oposición de la Comunidad de Madrid como desde el Gobierno central, que jamás lo visitó.