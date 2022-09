Sánchez compara la invasión de Rusia a Ucrania con "un hombre maltratando a una mujer"

"Es como cuando estamos por la calle y, evidentemente, vemos a un hombre maltratar a una mujer pues, ¿con quién estamos? Evidentemente tenemos que estar con la persona que se siente agredida". Así se pronunció Pedro Sánchez este martes desde Nueva York, donde viajó el lunes para participar en la apertura del nuevo periodo de sesiones de la Asamblea de la ONU y en otra serie de actos organizados en el marco de este evento.

Durante su intervención en la residencia del embajador de España se refirió a la guerra que Rusia declaró a Ucrania hace ya siete meses y acusó a este país de "tratar de volar por los aires el orden mundial". El presidente del Gobierno afirmó que Vladimir Putin "no se va a salir con la suya", a la vez que lamentó que "las crisis se superponen: no acabamos de salir de una y ya estamos en otra", en referencia al Covid-19 y a la invasión de Ucrania.

No obstante considera que de ambas situaciones se tienen que extraer lecciones "en positivo". "Hay que ser optimista en el sentido de que al final la Historia da la razón a aquellos que nos situamos en el lado correcto de la Historia. En el caso de la guerra, pues estar del lado del agredido, y no del agresor. Es como cuando estamos por la calle y, evidentemente, vemos a un hombre maltratar a una mujer pues, ¿con quién estamos? Evidentemente tenemos que estar con la persona que se siente agredida. Y ahora mismo Ucrania necesita el apoyo, el aliento, de todos nosotros y es lo que estamos haciendo desde España".

"Creo que la sociedad europea está en el lado correcto de la Historia que es estar con el agredido y no con el agresor, el de ser solidario, el de también trasladar un mensaje rotundo y claro a ese agresor de que no lo vamos a permitir, de que no se va a salir con la suya", añadió.

Las palabras de Sánchez llegan en un momento en que Putin ha redoblado su apuesta, anunciando una "movilización parcial" de hasta 300.000 reservistas, que ya disparado las búsquedas de vuelos para huir de Rusia.