El PP cree que Sánchez ha "dado ya por perdido Madrid" con la elección de Reyes Maroto

El Partido Popular considera que el PSOE ha dado ya "por perdida" la ciudad de Madrid. "Eligiendo a la ministra de Industria Reyes Maroto como candidata demuestran que no quieren luchar por la capital", afirman fuentes populares.

La ciudad de Madrid es una de las plazas que los populares dan por hecho que mantendrán en las próximas elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2023. Pero eso si, saben que para ello necesitarán pactar con Vox por lo que José Luis Martínez Almeida tendrá que allanar el terreno con los de Ortega Smith durante los próximos meses.

Una idea de mantener Madrid que se ha reforzado tras ver que "el PSOE se ha rendido ya" a seis meses de la cita con las urnas. Cabe destacar que en el Ayuntamiento sorprendió hace unos días la decisión de Pedro Sánchez ya que creían que el Ejecutivo se iba a descantar por el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, "más conocido", y no por la titular de la cartera de Industria.

Sánchez no ha encontrado a "su Carmena"

En estos momentos, los socialistas son cuarta fuerza, por detrás de Más Madrid, el PP y Ciudadanos. Y su gran problema en el Ayuntamiento de Madrid es que no han logrado tener visibilidad en los últimos años . En la izquierda, el Más Madrid de Rita Maestre ha conseguido arrinconar al PSOE de la capital, donde no todos ven con buenos ojos a la nueva candidata.

"No es la ministra más conocida y no es un referente de los socialistas madrileños", aseguran. "Sánchez, antes de Maroto, tenía otras opciones pero no ha querido nadie. Así que la ha elegido a ella", sentencian desde el grupo socialista en el consistorio.

Explican que el presidente del Gobierno se ha tomado unos meses para "encontrar a su Manuela Carmena", un perfil para confrontar directamente con José Luis Martínez-Almeida, pero al ser imposible encontrarlo, se ha decantado por Reyes Maroto.