Ciudadanos anónimos envían a la Puerta del Sol cestas de frutas en apoyo a Ayuso

Isabel Díaz Ayuso y su equipo acuñaron este miércoles un nuevo eslogan que hoy, jueves, la presidenta madrileña se encargó de rematar en la Asamblea de Madrid. Todo sucedió en el Congreso de los Diputados, donde la jefa del Ejecutivo regional acudió para escuchar la intervención del líder de la oposición y presidente de su partido, Alberto Núñez Feijóo.

El candidato a la reelección, y ya investido presidente del Gobierno, aludió en varias ocasiones durante su discurso a Díaz Ayuso, también a algunas de las políticas llevadas a cabo desde la Puerta del Sol. Todas esas palabras contaron con un desmentido de la Comunidad de Madrid, que replicó con datos las "mentiras" de Pedro Sánchez.

Pero hubo una afirmación de este último que soliviantó especialmente a la presidenta madrileña. Y es que Sánchez decidió imputar un delito a Isabel Díaz Ayuso durante el debate de investidura. Lo hizo a pesar de que todas las instancias judiciales a las que ha acudido la izquierda hayan archivado las acusaciones sobre el hermano de la jefa del Ejecutivo regional.

En ese momento, a Ayuso le enfocaron las cámaras. "Hijo de puta", parecía que se leía en los labios de la jefa del Ejecutivo regional. Desde su equipo no lo desmintieron y señalaron, en un primer momento, que lo que había dicho era "me gusta la fruta". Ahí estaba. Nuevo lema para el PP de Madrid y quién sabe si para la oposición entera de cara a estos difíciles cuatro años que le quedan por delante.

Las cuentas en redes sociales asociadas al partido en Madrid lo replicaron. También las Nuevas Generaciones de la región: "Me gusta la fruta".

Y este jueves, durante una durísima sesión de control en la Asamblea, la presidenta madrileña lo reivindicó tirando de ironía cuando el portavoz socialista, Juan Lobato, le exigió disculpas. "El presidente del Gobierno, con todo el abuso del poder, utilizó la tribuna de oradores en la casa donde reside la soberanía nacional, cada vez más mermada, para difamar a un presidente autonómico, es decir, difamarme a mí y a mi familia. A lo mejor ustedes, que ya tragan con todo, harían otra cosa pero yo para mis adentros sí, lo dije: me gusta la fruta", le contestó Ayuso.

La presidenta madrileña recordó también algunos de los insultos proferidos por la portavoz de Más Madrid, Mónica García, cuando no se encontraba en su turno de palabra pero que las cámaras captaron. "Hace poco dijo ‘mongola’, y yo no dije nada porque pensé: ‘he entendido que dijo ‘me mola’. El señor (Javier) Padilla – portavoz adjunto de Más Madrid- hace poco dijo ‘facha’ y yo entendí ‘qué pacha’". Los populares aplaudían y más de uno no pudo contener la risa.

Numerosos perfiles en X, antes Twitter, aplaudieron la intervención de la presidenta y muchos fueron los que le mostraron su apoyo. También compañeros de su partido, como el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida. Pero este apoyo ha trascendido las redes sociales y a la Puerta del Sol, sede del Gobierno madrileño, han comenzado a llegar cestas de frutas de ciudadanos anónimos.

"Si pretende que alabe a Sánchez o le haga la rosca y le diga lo guapo que es" cuando "está, literalmente, hundiendo España, se equivoca: a mí, desde luego, me gusta la fruta".