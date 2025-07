Madrid admite "más dificultades" en los centros de menas: "Los perfiles son más complicados"

La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila Ponce de León, ha declarado en una entrevista concedida a Rosana Laviada en Es la mañana de Federico de esRadio que en los centros de menores extranjeros no acompañados –menas–, "a raíz de estos dos años de crisis migratoria, en los que el Gobierno de España no ha dado ninguna facilidad", ha dificultado los "programas de integración" y que "ha colapsado los sistemas de protección".

Ana Dávila Ponce de León ha precisado que la CAM, en 2024, atendió a 2442 menas, con los que "se empieza a trabajar en un proyecto educativo": "Lo primero que hacemos es enseñarles el idioma, sus obligaciones y sus derechos, e integrarles proporcionándoles un programa educativo y laboral". La consejera ha admitido que "en los centros de primera acogida, a raíz de estos dos años de crisis migratoria, en los que el Gobierno de España no ha dado ninguna facilidad", "se nos presentan muchas dificultades para involucrarles en estos programas de integración", indicando que si bien la mayoría viene "a trabajar y a integrarse", es cierto que la integración de algunos, que llegan de la mano de las mafias y son consumidores de drogas, "se hace muy difícil".

Dávila ha explicado que la CAM cuenta con centros de "diferentes perfiles": "Hay chicos que vienen muy dañados emocionalmente, muy engañados, y siguen en manos de las mafias cuando están aquí, con consumos de droga muy graves…, con lo cual, tenemos centros específicos para esos chavales". La política popular ha dicho que "tenemos una tasa de éxito muy grande", si bien, de nuevo, "ahora tenemos más dificultades, porque los perfiles son más complicados, chavales dañados emocionalmente y altos consumos de droga": "Ahí es donde nos cuesta controlar la actividad que realizan estos chicos. En algunas ocasiones, incurren en comportamientos delictivos, muchas veces, llevados por las mafias. Ahí, tenemos que recurrir a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado". "Muchas veces, desaparecen durante dos o tres días, tienen síndrome de abstinencia y se producen comportamientos disruptivos", ha añadido.

La consejera ha apuntado que "la crisis migratoria actual, que no tiene controlada el Gobierno de España, ha provocado una llegada que ha colapsado los sistemas de protección", y que desde la CAM "lo estamos alertando desde octubre de 2023, que iniciamos las primeras conversaciones con el ministro Escrivá": "Llevamos dos años diciendo que, a la hora de entrar en nuestro país, no hay un adecuado control ni seguimiento. Estamos a favor de la inmigración legal, no de la ilegal, que está provocando este caos en algunas zonas de España".

Preguntada por las declaraciones del presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, quien dijo en Es la mañana de Federico que le parecía "llamativo por lo insolidario" que las CCAA recurrieran en bloque el reparto de menas, la consejera madrileña ha dicho que la CAM, "desde hace muchos años, está siendo solidaria con Canarias y con Ceuta", que "el Gobierno de Canarias lo sabe, nuestra relación con la consejera de Canarias es fantástica, y es consciente de la solidaridad de la CAM" y que, en realidad, "las CCAA siempre nos hemos coordinado muy bien": "La cuestión es que ahora es un reparto impuesto". En su opinión, los 4000 menas que están en Canarias están siendo "utilizados como moneda de cambio de acuerdo a criterios arbitrarios, cocinados, para que Cataluña y País Vasco no reciban ningún menor".

La dimisión de Noelia Núñez

Este miércoles, la diputada del PP Noelia Núñez dimitió de todos sus cargos tras descubrirse que mintió en su currículum. Preguntada por ello, Ana Dávila Ponce de León ha dicho que su compañera ha tomado "una decisión que le honra y que da ejemplaridad". También ha confesado haber sentido "tristeza, porque es muy buena compañera". "Es una chica muy joven de la que todos hemos aprendido mucho, la reacción es de pena, pero le honra la decisión y es un ejemplo para muchos políticos que tienen que replantearse su situación", ha añadido.

Para la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, "lo fundamental es que seamos honestos": "Para ciertos puestos de trabajo, me han pedido el título universitario, como es normal. No podría ejercer mi profesión sin título, y, cuando he ejercido, me han pedido el título de Licenciatura de Psicología, estar al corriente de pago en el Colegio de Psicólogos…, y no me he sentido mal por que me lo necesitasen. En el ámbito político, no sé si serían necesarios esos tipos de control, pero si no somos honestos, no estaría de más que se verificase".