Desalojan a cien personas de un hotel por el incendio de una nave en Getafe

Un centenar de personas han sido desalojadas la madrugada de este lunes del Gran Hotel Los Ángeles, en Getafe, como medida preventiva por el incendio declarado en una nave industrial próxima, que ha generado una gran cantidad de humo.

Según ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid, en el operativo participan diecinueve dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid, que trabajan en la extinción del fuego. No se han registrado heridos.

El incendio comenzó sobre las 5:15 horas en una instalación industrial dedicada a grúas y maquinaria pesada, situada en el camino del Canalizo, cerca de la autovía de Andalucía (A-4). La nave ha ardido prácticamente en su totalidad.

Catorce dotaciones de #BomberosCM trabajan en la extinción del incendio de una nave industrial que se ha originado esta madrugada. 📍 Camino del Canalizo. #Getafe#SUMMA112 en preventivo. No hay heridos. Policía Local, control de accesos y tráfico en la zona . pic.twitter.com/hQdYzl5o6d — 112 Comunidad de Madrid (@112cmadrid) August 11, 2025

El Gran Hotel Los Ángeles, ubicado en la parte posterior de la nave afectada, fue evacuado por la gran carga de humo en la zona. Unas cien personas que se encontraban alojadas en el establecimiento tuvieron que abandonarlo por precaución.

Tres incendios en una semana

Este es el tercer incendio registrado en una nave industrial de Getafe en el plazo de una semana. El pasado lunes se produjo un fuego en un tráiler de mercancías peligrosas junto a otra nave industrial, y el jueves ardió una nave de paquetería en el Polígono de Los Ángeles.