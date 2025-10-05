Gloria Estefan abarrota Madrid en el fiestón de la Hispanidad de Ayuso
El concierto, acto central de la Hispanidad 2025, ha congregado a miles de madrileños en la Plaza de Colón este domingo.
Gloria Estefan en el escenario de Colón
La cantante cubano-estadounidense Gloria Estefan ha ofrecido un concierto gratuito este domingo en Madrid en el marco de las celebraciones de la Hispanidad 2025.
Isabel Díaz Ayuso junto a Gloria Estefan minutos antes de comenzar el concierto
Hasta allí ha acudido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que se ha sumado hoy a los miles de madrileños que han llenado la Plaza de Colón para disfrutar del concierto gratuito.
Miles de asistentes al concierto
En la imagen aérea de la Plaza de Colón se puede ver la cantidad de público que ha asistido al concierto.
Gloria Estefan durante el concierto, acto central de la Hispanidad 2025
La artista, embajadora de la música hispana, ha conmemorado en Madrid el 50 aniversario del inicio de su trayectoria artística con una actuación histórica y de libre acceso para el público.
Miles de madrileños han llenado Colón
El recital ha sido uno de los actos centrales de la programación de la Hispanidad 2025 en la capital.
Ayuso junto a Gloria Estefan, a la derecha su marido y productor musical Emilio Estefan
La cantante ha interpretado algunos de sus temas más emblemáticos de su carrera, como Mi tierra, Conga y Hoy.
Isabel Díaz Ayuso se ha fotografiado con los asistentes
La Comunidad de Madrid ha preparado más de 200 actos gratis durante estos días de Hispanidad 2025. El concierto de este domingo se enmarcaba en su quinta edición, que se celebra bajo el lema Todos los acentos del español caben en Madrid.
La Plaza de Colón, abarrotada
Desde varias horas antes, cientos de madrileños han estado esperando en Colón el inicio del concierto, programado para las 13:00 horas.
Ayuso junto a Gloria Estefan
La cantante y compositora de origen cubano también ha presentado canciones de su último trabajo discográfico, Raíces.
Ayuso disfruta del concierto
El año pasado, las actividades por la Hispanidad atrajeron a casi 691.000 asistentes, un 22,7% más que en 2023, con un impacto económico de 43 millones de euros. Ayuso espera superar estas cifras con la edición de este año.